Weltcup in Klingenthal: Karl Geiger verliert Startplatz

Der Weltmeister verliert zum Heim-Weltcup der Deutschen seinen Weltcup-Startplatz. Er werde stattdessen "seine Sprungtechnik optimieren", heißt es.

Der Deutsche Karl Geiger wird beim Heim-Weltcup in Klingenthal nicht im Aufgebot der DSV-Springer sein.

"Karl wird die Tage nutzen, um zusammen mit Trainer Max Mechler seine Sprungtechnik zu optimieren", heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Luca Roth bekommt seinen Startplatz.

Geiger ist noch nicht wirklich in dieser Saison angekommen, in Wisla verpasste der 32-Jährige die Qualifikation in beiden Einzelspringen. Über Platz 23 in Lillehammer kam er noch nicht hinaus.

Wellinger bekommt weiter Chance

Andreas Wellinger hingegen erhält noch eine Chance. Er sei "nicht so weit weg, wie die Ergebnisse vermuten lassen", sagt DSV-Trainer Stefan Horngacher. Mit Platz sieben in Ruka kam Wellinger einmal in die Top Ten.

