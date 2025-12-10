NEWS

Jung-Papa Kraft kehrt in Klingenthal in Weltcup zurück

Damit feiert der ÖSV-Adler wenige Tage nach der Geburt seiner Tochetr sein Comeback. Die ÖSV-Frauen gehen mit nur zwei Athletinnen in Klingenthal an den Start.

Jung-Papa Kraft kehrt in Klingenthal in Weltcup zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Nur Tage nach der Geburt seiner Tochter kehrt Stefan Kraft in den Skisprung-Weltcup zurück.

Der Salzburger ist Teil des sechsköpfigen Aufgebots von ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl für die beiden Konkurrenzen in Klingenthal. Die Bewerbe am Samstag (ab 15.45 im LIVE-Ticker >>>) und Sonntag (ab 16.00 im LIVE-Ticker >>>) auf der HS140-Schanze nehmen auch Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Manuel Fettner, Stephan Embacher und Jonas Schuster in Angriff.

Ortner raus, zweiköpfiges Frauen-Team

Weichen muss dafür Maximilian Ortner, er tritt dafür beim Continental-Cup-Auftakt in Ruka an.

In Notodden in Norwegen geht es auch für die Frauen auf zweithöchster Ebene los, u.a. für Chiara Kreuzer, Meghann Wadsak und Hanna Wiegele.

Damit besteht das rot-weiß-rote Klingenthal-Aufgebot von Coach Thomas Diethart nur aus Lisa Eder und Julia Mühlbacher. Die Konkurrenzen am Ersatzort für Lake Placid sind für Freitag (ab 15.35 im LIVE-Ticker >>>) und Samstag (ab 11.45 im LIVE-Ticker >>>) angesetzt.

