Jung-Papa Kraft kehrt in Klingenthal in Weltcup zurück

Nur Tage nach der Geburt seiner Tochter kehrt Stefan Kraft in den Skisprung-Weltcup zurück.

Der Salzburger ist Teil des sechsköpfigen Aufgebots von ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl für die beiden Konkurrenzen in Klingenthal. Die Bewerbe am Samstag (ab 15.45 im LIVE-Ticker >>>) und Sonntag (ab 16.00 im LIVE-Ticker >>>) auf der HS140-Schanze nehmen auch Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Manuel Fettner, Stephan Embacher und Jonas Schuster in Angriff.

Ortner raus, zweiköpfiges Frauen-Team

Weichen muss dafür Maximilian Ortner, er tritt dafür beim Continental-Cup-Auftakt in Ruka an.

In Notodden in Norwegen geht es auch für die Frauen auf zweithöchster Ebene los, u.a. für Chiara Kreuzer, Meghann Wadsak und Hanna Wiegele.

Damit besteht das rot-weiß-rote Klingenthal-Aufgebot von Coach Thomas Diethart nur aus Lisa Eder und Julia Mühlbacher. Die Konkurrenzen am Ersatzort für Lake Placid sind für Freitag (ab 15.35 im LIVE-Ticker >>>) und Samstag (ab 11.45 im LIVE-Ticker >>>) angesetzt.