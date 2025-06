Das sind Österreichs Gegner bei der Eishockey-WM 2026

Die Eishockey-WM 2025 in Schweden und Dänemark war für das ÖEHV-Team ein voller Erfolg.

Nach dem vorzeitig fixierten Klassenerhalt erreichte man dank eines fulminanten 6:1-Sieges über Lettland erstmals nach 31 Jahren das Viertelfinale und musste sich erst dort der Schweiz (0:6) geschlagen geben.

Doch kaum ist das Großereignis vorbei, richten sich alle Blicke bereits auf die nächste Weltmeisterschaft, die von 15. bis 31. Mai 2026 in Zürich und Fribourg stattfinden wird.

Weltmeister, Vize-Weltmeister - und Deutschland

Denn der Weltverband IIHF hat nun die Gruppenzuteilung für die WM 2026 bekanntgegeben, in Zuge derer das ÖEHV-Team in Gruppe A gelost wurde. Diese findet in Zürich statt.

Ebenfalls mit dabei und damit Gegner Österreichs sind Gastgeber und Vize-Weltmeister Schweiz, Weltmeister USA, Finnland, Deutschland, Lettland, Ungarn und Aufsteiger Großbritannien.

In Gruppe B, die in Fribourg ausgetragen wird, treffen Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien und Italien aufeinander.

Die Gruppen der WM 2026 im Überblick:

Gruppe A (Zürich): Österreich, USA, Schweiz, Finnland, Deutschland, Lettland, Ungarn, Großbritannien

Gruppe B (Fribourg): Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien

