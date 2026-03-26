ÖEHV-Star geigt für neuen Klub auf

Theresa Schafzahl scheint bei ihrer neuen PWHL-Franchise Seattle Torrent gut angekommen zu sein.

Die Steirerin feiert im dritten Spiel nach ihrem Trade von Boston Fleet in die "Emerald City" einen 4:1-Sieg über die New York Sirens. Zuvor setzte es Niederlagen gegen Montreal Victoire (1:4, Assist) und Ex-Klub Boston (0:3).

Im Duell mit den Sirens trifft die ÖEHV-Legionärin in der elften Spielminute per Wraparound zur Führung (11.).

Es ist ihr drittes Saisontor im 22. Spiel.

Spielerin des Spiels

Kurz darauf leistet Schafzahl die Vorarbeit zum 2:0 von Danielle Serdachny (15.). Cayla Barnes stellt noch vor der Pausensirene auf 3:0 (20./PP).

Der Mittelabschnitt verläuft torlos, im dritten Drittel verkürzt Sarah Fillier für New York auf 1:3 (46.). Alex Carpenter besorgt nach Assist von Schafzahl den 4:1-Endstand (50.).

Schafzahl beendet das Spiel mit drei Scorerpunkten und wird für ihre starke Leistung zum "First Star of the Game" gekürt. Der ÖEHV-Star steht 23:21 Minuten am Eis und beendet das Spiel mit einer Bilanz von +3.

Seattle rangiert in der PWHL mit 22 Punkten auf dem letzten Platz.