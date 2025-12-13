Im Oval-Office: Trump empfing legendäres US-Team von 1980

Präsident Donald Trump hat das legendäre US-Eishockeyteam von 1980 im Weißen Haus empfangen.

Die Mannschaft hatte bei den Olympischen Spielen vor 45 Jahren in Lake Placid das haushoch favorisierte Team aus der Sowjetunion geschlagen und die Goldmedaille gewonnen.

In den USA wird dies als "Wunder auf dem Eis" gefeiert. Trump sagte bei dem Treffen, dies sei einer der größten Momente gewesen, die er je im Sport gesehen habe.

Weiße Cowboyhüte als Erinnerung

"Das sind die Männer, die uns einen der großartigsten sportlichen Siege aller Zeiten beschert haben. Man nennt es das 'Wunder auf dem Eis', und ich glaube, genau das war es auch", meinte der US-Präsident.

Der Sieg der Mannschaft, die vor allem aus Amateuren bestand, hatte die USA damals geeint. In einer von Trump unterzeichneten Ehrung des Kongresses hieß es, mit dem Sieg hätten die Spieler die amerikanische Moral auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges wiederbelebt.

Die Spieler und Verwandte von verstorbenen Spielern trugen bei dem Treffen in Trumps Amtszimmer, dem Oval Office, weiße Cowboyhüte - in Erinnerung an den Look damals bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele.