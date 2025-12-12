ICE Hockey League LIVE: VSV - Red Bull Salzburg

Beim Nachtragsspiel der 18. Runde der win2day ICE Hockey League gastieren die Ice-Bullen beim VSV (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der VSV liegt in der Liga mit 38 Punkten auf dem siebenten Rang und ist damit derzeit auf Playoff-Kurs.

Zuletzt verloren die Kärntner auswärts 3:6 bei Olimpija Ljubljana und kassierten damit die vierte Pleite aus den letzten fünf Partien.

Die Mozartstädter haben mit 39 Zähler einen mehr als der VSV und sind damit Sechster.

Red Bull Salzburg siegte am vergangenen Wochenende 4:2 bei den Vienna Capitals. Davor verloren die Ice-Bullen zwei mal in Serie.