Das ist Österreichs Eishockeyspieler des Jahres 2024

Hattrick für ÖEHV-Nationalspieler und Minnesota-Crack Marco Rossi!

Der Vorarlberger wurde zu Österreichs Eishockeyspieler des Jahres 2024 gewählt und sichert sich so, nach 2021 und 2023, bereits zum dritten Mal den Titel.

Damit zieht der 23-jährige Feldkirchner mit den ÖEHV-Legenden Michael Raffl und Michael Grabner gleich, die ebenfalls drei Mal mit ebenjener Auszeichnung prämiert wurden.

Rossi mit beeindruckenden Stats

Damit ist Rossi geteilter Zweiter in diesem Ranking, nur Thomas Vanek konnte sich fünf Mal zu Österreichs Eishockey-Crack des Jahres küren.

Die Abstimmung gewann Rossi im Übrigen souverän: Mit insgesamt 72 Punkten setzte sich der Center vor Marco Kasper (32) und Vinzenz Rohrer (27) aufgrund seiner gezeigten Leistungen verdient durch.

Neben der starken Performance bei der Weltmeisterschaft in Prag konnte Rossi mit 40 Scorerpunkten (21 Tore, 19 Assists) aufwarten und spielte sich damit in seiner offiziellen Rookie-Saison ins NHL All-Rookie Team. Noch besser läuft es für den ÖEHV-Export jedoch in der laufenden NHL-Saison: In 61 Spielen verbuchte Rossi bislang 21 Tore und 30 Assists.