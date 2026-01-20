Vancouver-Niederlagen-Serie ohne Rossi reißt nicht ab

Die Niederlagen-Serie des Tabellenschlusslichts Vancouver will nicht abreißen.

Die Vancouver Canucks kassierten ohne den verletzten Marco Rossi in der National Hockey League (NHL) ihre elfte Niederlage in Serie. Ein Negativ-Rekord des Klubs: noch nie wurden so viele Spiele am Stück verloren.

Das Liga-Schlusslicht verliert am Dienstag gegen die New York Islanders zu Hause knapp mit 3:4. Innerhalb von nur einer Minute gelingt es den New Yorkern zwei Tore zu erzielen und das Spiel im zweiten Drittel zu drehen.

Nachdem Rossi am Silvestertag von einem Puck am Bein getroffen wurde, steht er nun wieder am Eis und kehrt laut General Manager Patrik Allvin entweder kurz vor dem Olympia-Break oder danach zurück.