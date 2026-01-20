Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN New York Islanders New York Islanders NYI
Endstand
3:4
2:1 , 0:2 , 1:1
  • Max Sasson
  • Evander Kane
  • Drew O'Connor
  • Anthony Duclair
  • Anthony Duclair
  • Ryan Pulock
  • Tony DeAngelo
NEWS

Vancouver-Niederlagen-Serie ohne Rossi reißt nicht ab

Noch nie in der Vereinsgeschichte haben die Vancouver Canucks so viele Spiele in Folge verloren.

Vancouver-Niederlagen-Serie ohne Rossi reißt nicht ab Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Die Niederlagen-Serie des Tabellenschlusslichts Vancouver will nicht abreißen.

Die Vancouver Canucks kassierten ohne den verletzten Marco Rossi in der National Hockey League (NHL) ihre elfte Niederlage in Serie. Ein Negativ-Rekord des Klubs: noch nie wurden so viele Spiele am Stück verloren.

Das Liga-Schlusslicht verliert am Dienstag gegen die New York Islanders zu Hause knapp mit 3:4. Innerhalb von nur einer Minute gelingt es den New Yorkern zwei Tore zu erzielen und das Spiel im zweiten Drittel zu drehen.

Nachdem Rossi am Silvestertag von einem Puck am Bein getroffen wurde, steht er nun wieder am Eis und kehrt laut General Manager Patrik Allvin entweder kurz vor dem Olympia-Break oder danach zurück.

