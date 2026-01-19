Getraded! Anna Meixner wechselt innerhalb der PWHL

Anna Meixner wird ab sofort nicht mehr für die Ottawa Carge in der Professional Womens Hockey League (PWHL) auflaufen.

Die Kapitänin des ÖEHV zieht es als Teil eines großen Trades innerhalb der Liga zu Neuling Vancouver Goldeneyes. Das gaben die Klubs offiziell bekannt.

Meixner ist in ihrer zweiten PWHL-Saison. In der vergangenen Spielzeit stand die 31-jährige Salzburgerin mit Ottawa im Finale, musste dort jedoch gegen Minnesota mit 1:3 den Kürzeren ziehen.

Ihr erstes Spiel für den neuen Verein könnte Meixner bereits in der Nacht auf Freitag gegen Toronto geben. Vancouver liegt aktuell auf dem achten und damit letzten Platz.