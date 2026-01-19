NEWS

Getraded! Anna Meixner wechselt innerhalb der PWHL

Die ÖEHV-Kapitänin zieht es zum Liganeuling nach Kanada.

Getraded! Anna Meixner wechselt innerhalb der PWHL Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Anna Meixner wird ab sofort nicht mehr für die Ottawa Carge in der Professional Womens Hockey League (PWHL) auflaufen.

Die Kapitänin des ÖEHV zieht es als Teil eines großen Trades innerhalb der Liga zu Neuling Vancouver Goldeneyes. Das gaben die Klubs offiziell bekannt.

Meixner ist in ihrer zweiten PWHL-Saison. In der vergangenen Spielzeit stand die 31-jährige Salzburgerin mit Ottawa im Finale, musste dort jedoch gegen Minnesota mit 1:3 den Kürzeren ziehen.

Ihr erstes Spiel für den neuen Verein könnte Meixner bereits in der Nacht auf Freitag gegen Toronto geben. Vancouver liegt aktuell auf dem achten und damit letzten Platz.

Mehr zum Thema

Mailands Eishockey-Arena im Rückstand: Wettlauf gegen die Zeit

Mailands Eishockey-Arena im Rückstand: Wettlauf gegen die Zeit

Olympia
Nächster Kasper-Scorer bei Heimsieg der Red Wings

Nächster Kasper-Scorer bei Heimsieg der Red Wings

NHL
3
Die Startliste für den Frauen-Riesentorlauf am Kronplatz

Die Startliste für den Frauen-Riesentorlauf am Kronplatz

Ski Alpin
"Little Sister on the way" - Kristoffersen wird erneut Vater

"Little Sister on the way" - Kristoffersen wird erneut Vater

Ski Alpin
Scheib kann sich RTL-Kugel diese Woche sichern

Scheib kann sich RTL-Kugel diese Woche sichern

Ski Alpin
3
Beierl fährt bei Olympia mit Anschieberin Williams

Beierl fährt bei Olympia mit Anschieberin Williams

Bob
Comeback! Federica Brignone kehrt in den Weltcup zurück

Comeback! Federica Brignone kehrt in den Weltcup zurück

Ski Alpin
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport Eishockey PWHL Anna Meixner Vancouver