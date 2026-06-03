Offener Schlagabtausch! Vegas biegt Carolina zum Final-Auftakt

Nachdem die Halbfinal-Runden mit einem Sweep und einer einseitigen Fünf-Spiele-Serie etwas Spannung aus den NHL-Playoffs genommen hatten, brachten Vegas und Carolina den Funken mit einem großartigen Auftakt in die Stanley Cup Finals zurück.

Das 5:4 der Golden Knights am Dienstagabend bot ein bisschen von allem: Nikolaj Ehlers traf bereits nach 25 Sekunden für die Hurricanes und brachte die ohnehin aufgeheizte Menge zum Jubeln (1.).

Beide Torhüter zeigten starke Paraden, um Treffer zu verhindern. Was fehlte, war die kompromisslose Defensive, die diese Teams hierher gebracht hatte, doch das machte den Auftakt nur noch unterhaltsamer.

Sicher, mit so vielen schnellen Angriffen und sogar Alleingängen, bei denen sich Top-Chancen aneinanderreihten, war es für die Trainer wohl ein Albtraum. Ehlers traf zwei Mal in solchen Situationen (13.), und Logan Stankoven zog alleine aufs Tor, scheiterte aber an Carter Hart.

Rückstände aufgeholt, Rekorde gebrochen

Vegas kämpfte sich erneut nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück. Shea Theodore traf exakt 80 Sekunden nach Ehlers zweitem Tor zum 1:2-Anschlusstreffer (14.).

Als Ivan Barbashev 30 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels traf, war dies das erste Stanley-Cup-Finalspiel der Geschichte mit so frühen Toren in jedem der ersten beiden Abschnitte. William Karlsson drehte sogar das Spiel zugunsten von Vegas (25.).

Jordan Staal erzielte sein erstes Tor in dieser Playoff-Phase seit 2009 und brach damit den Rekord seines älteren Bruders Eric für die längste Pause zwischen Finaltoren (33.) - 3:3.

Doch Vegas hatte erneut eine Antwort parat, Brett Howden traf 81 Sekunden nach Beginn des Schlussabschnitts zur neuerlichen Führung (42.). Doch Shayne Gostisbehere brachte die Menge mit dem Ausgleichstreffer unter neun Minuten vor Schluss zurück ins Spiel (52.).

Hertl trifft zum Sieg

Doch die Golden Knights hatten noch einen weiteren Highlight-Moment in einem Spiel voller Höhepunkte parat.

Colton Sissons' Rückhandpass legte Tomas Hertl - der in den ersten beiden Runden ebenfalls eine schwierige Zeit hatte - das Führungstor auf. Zuvor zeigte Hart gegen Seth Jarvis eine Top-Parade.

Nach jeder Menge Spannung zwischen zwei Eishockey-Schwergewichten können die Zuschauer nur hoffen, dass die restlichen sechs Spiele ähnlich verlaufen.

Spiel 2 geht in der Nacht auf Freitag (2:00 Uhr MESZ im LIVE-Ticker >>>) über die Bühne, die Carolina Hurricanes haben erneut Heimrecht.