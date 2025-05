Die Florida Panthers stehen erneut im Finale der NHL.

Der Titelverteidiger gewinnt das fünfte Spiel der Halbfinalserie gegen die Carolina Hurricanes mit 5:3 und setzt sich am Ende deutlich mit 4:1-Siegen durch.

Sebastian Aho bringt die Hurricanes mit einem Doppelpack (5., 19.) im ersten Drittel in Front, ehe die Panthers die Partie durch Matthew Tkachuk (28./PP), Evan Rodrigues (28.) und Anton Lundell (33.) binnen weniger Minuten drehen.

Im Schlussdrittel gelingt Seth Jarvis zunächst der Ausgleich (49.), Carter Verhaeghe (53.) und Sam Bennett (60./EN) bringen Florida im Finish auf die Siegerstraße.

Neuauflage des Vorjahresfinales?

Damit spielen die Panthers zum dritten Mal in Folge um den Stanley Cup.

In den Finals könnte es eine Neuauflage des Duells aus dem Vorjahr geben. Den Edmonton Oilers fehlt in der anderen Halbfinalserie beim Stand von 3:1 gegen die Dallas Stars nur noch ein Sieg für den Einzug ins Finale. Spiel fünf steigt in der Nacht auf Freitag.

