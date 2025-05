Die Edmonton Oilers gleichen die Serie im Western-Conference-Final der NHL auf 1:1 aus.

Die Kanadier gewinnen Spiel zwei gegen die Dallas Stars auswärts mit 3:0. In Spiel eins wurde Edmonton noch deutlich mit 3:6 abgefertigt.

Nicht aber dieses Mal: Stuart Skinner gelingt sein drittes Shutout in dieser Postseason. Für die Tore sorgen Ryan Nugent-Hopkins (6./PP), Brett Kulak (36.) und Connor Brown (37.).

Playoff-Rekord für McDavid

Die Superstars Leon Draisaitl und Connor McDavid verbuchen jeweils ein Assist, womit beide die Marke von 20 Scorerpunkten in den diesjährigen Stanley-Cup-Playoffs knacken.

Für McDavid sind es bereits die vierten Playoffs in Folge, in denen er mindestens 20 Scorerpunkte beisteuert - damit zieht er mit den NHL-Rekordhaltern Sergei Fedorov (1995-1998), Bryan Trottier (1980-1983) und Mike Bossy (1980-1983) gleich, denen dieses Kunststück ebenfalls vier Jahre in Folge gelang.

