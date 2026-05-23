Colorado Avalanche Colorado Avalanche COL Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights VGK
Endstand
1:3
1:0 , 0:0 , 0:3
  • Ross Colton
  • Jack Eichel
  • Ivan Barbashev
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Beeindruckende Serie von Colorado Avalanche gerissen

Die Colorado Avalanche verlieren auch das zweite Spiel gegen die Vegas Golden Knights. Die Verletzung von Star-Verteidiger Cale Makar macht sich bemerkbar.

Beeindruckende Serie von Colorado Avalanche gerissen Foto: © IMAGO / UPI Photo
Textquelle: © Associated Press
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Überraschende Niederlage für Colorado Avalanche in Spiel zwei des Western Conference Finals gegen die Vegas Golden Knights: Ohne ihren verletzten Starspieler Cale Makar vergeben die Avalanche spät eine Führung und gehen mit 1:3 als Verlierer vom Eis.

In der Serie führen die Golden Knights nun bereits mit 2:0.

Lange Zeit sieht es so aus, als würden die "Avs" die Serie nach der 4:2-Auftaktniederlage ausgleichen. Ross Colton bringt das Team aus Colorado in der 18. Minute in Führung.

Vegas dreht das Spiel binnen zwei Minuten

Nach einem torlosen zweiten Abschnitt drehen Jack Eichel (50.) und Ivan Barbashev (52.) innerhalb von etwas mehr als zwei Minuten die Partie. Barbashev setzt mit einem Empty-Netter knapp eine Minute vor der Sirene den Schlusspunkt (59.).

Für die Avalanche ist es die erste Niederlage in dieser Saison in 46 Spielen, in denen sie mit einer Führung ins dritte Drittel gegangen sind.

"Ich fand, dass fast jeder Bereich unseres Spiels besser war, mit Ausnahme vielleicht des Powerplays", sagt Avalanche-Kapitän Gabe Landeskog. "Und dann haben sie zwei perfekte Schüsse reingebracht. Aber ich mochte unser Spiel sehr. Es gibt nicht viel Trost, das nach einer Niederlage zu sagen, aber wir werden uns neu formieren."

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