Überraschende Niederlage für Colorado Avalanche in Spiel zwei des Western Conference Finals gegen die Vegas Golden Knights: Ohne ihren verletzten Starspieler Cale Makar vergeben die Avalanche spät eine Führung und gehen mit 1:3 als Verlierer vom Eis.

In der Serie führen die Golden Knights nun bereits mit 2:0.

Lange Zeit sieht es so aus, als würden die "Avs" die Serie nach der 4:2-Auftaktniederlage ausgleichen. Ross Colton bringt das Team aus Colorado in der 18. Minute in Führung.

Vegas dreht das Spiel binnen zwei Minuten

Nach einem torlosen zweiten Abschnitt drehen Jack Eichel (50.) und Ivan Barbashev (52.) innerhalb von etwas mehr als zwei Minuten die Partie. Barbashev setzt mit einem Empty-Netter knapp eine Minute vor der Sirene den Schlusspunkt (59.).

Für die Avalanche ist es die erste Niederlage in dieser Saison in 46 Spielen, in denen sie mit einer Führung ins dritte Drittel gegangen sind.

"Ich fand, dass fast jeder Bereich unseres Spiels besser war, mit Ausnahme vielleicht des Powerplays", sagt Avalanche-Kapitän Gabe Landeskog. "Und dann haben sie zwei perfekte Schüsse reingebracht. Aber ich mochte unser Spiel sehr. Es gibt nicht viel Trost, das nach einer Niederlage zu sagen, aber wir werden uns neu formieren."