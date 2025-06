Dank Draisaitl: Edmonton Oilers legen in der Finalserie vor

Die Edmonton Oilers gewinnen in der Nacht auf Donnerstag Spiel 1 des Stanley Cup Finals 2025 mit 4:3 n.V. gegen die Florida Panthers. Leon Draisaitl avanciert dabei zum Matchwinner für das kanadische Franchise.

Das Team von Headcoach Kris Knoblauch legte einen Auftakt nach Maß hin: Bereits nach 66 Sekunden staubte Draisaitl zur Führung für die Oilers ab. In der Anfangsphase kamen die Florida Panthers überhaupt nicht zum Zug, mit harten Checks konnten die Hausherren die Gäste auf Distanz halten.

Doch mit dem ersten guten Wechsel aufseiten der Panthers änderte sich die Charakteristik der Partie. Der Schuss von Carter Verhaeghe aus dem hohen Slot, wurde von Sam Bennett zum 1:1-Ausgleich abgefälscht (11.). Oilers-Coach Knoblauch machte von seiner Coaches Challenges Gebrauch, doch der Treffer hatte Bestand.

Tor in der Overtime sichert Oilers ersten Punkt

Im zweiten Powerplay drehten die Panthers dann die Partie: Nate Schmidt fand Brad Marchand neben dem rechten Pfosten, der nicht lange fackelte und auf 2:1 stellte (13.). Im zweiten Drittel legten die Panthers dann früh nach, ein Konterangriff wurde von Schmidt Bennett zum 3:1 verwertet (22.).

Doch die Hausherren steckten nicht auf, kamen durch einen Schlagschuss von Viktor Arvidsson aus der Distanz auf 2:3 heran (24.), ehe Matthias Ekholm im Schlussdrittel mit einem verdeckten Schuss auf 3:3 stellte (47.).

In der Overtime waren zunächst die Panthers dominant, das entscheidende Tor gelang jedoch Leon Draisaitl, der aus kurzer Distanz den 4:3-Siegtreffer erzielte.

Die Oilers führen damit in der Best-of-seven-Serie mit 1:0, vier Siege sind nötig, um den Stanley Cup zu gewinnen. Das zweite Match der Finalserie findet erneut in Edmonton statt, gespielt wird in der Nacht auf Samstag.