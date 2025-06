"Werden eine Dynastie aufbauen" - Panthers im Freudentaumel

Zum zweiten Mal in Folge krönten sich die Florida Panthers zum Stanley-Cup-Champion!

Es war die Neuauflage der Finalserie des Vorjahres. Erneut forderten die Panthers die Edmonton Oilers. Erneut wanderte die begehrteste Trophäe im Eishockeysport nach Florida.

In Game Six behielt der Favorit die Nerven und schlug die Oilers deutlich mit einem 5:1-Heimerfolg (Zum Spielbericht >>>).

"Es ist einfach eine besondere Mannschaft. Wir werden jetzt eine Dynastie aufbauen", sagte Matthew Tkachuk bei "Sportsnet". "Wir waren drei Jahre in Folge im Finale und haben zwei Titel gewonnen. Stanley-Cup-Champion - daran kann ich mich gewöhnen!"

Bennett wird Playoff-MVP

Die Panthers sind erst der achte Klub seit 1967, dem es gelang, den Titel zu verteidigen. "Es ist viel härter, als ich gedacht habe, den Stanley Cup ein zweites Mal zu gewinnen", sagte Sam Bennett, der als Playoff-MVP mit der Conn Smythe Trophy ausgezeichnet wurde.

Der MVP lobte die Mannschaft weiter: "Wir haben so viel Arbeit investiert. Ich bin so stolz auf diese Truppe. Es ist eine unglaubliche Mannschaft, die wir hier haben. Ich bin stolz auf alle. Es ist das beste Gefühl auf der Welt. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben kann."

In Game Six in Florida avancierte Sam Reinhart zum absoluten Matchwinner und schoss die Panthers mit einem Viererpack quasi im Alleingang zum Titel.

"Das ist schon etwas ganz Besonderes, was hier entstand. Wir haben eine unglaubliche Gruppe in der Kabine", so Brad Marchand kurz nach dem Ende auf dem Eis.

Für die Panthers ist es der zweite Titel in Folge und der zweite in der Vereinsgeschichte.

Viel Respekt bei den Oilers

Des einen Freud ist meist des anderen Leid. Der große Traum der Edmonton Oilers endete einmal mehr mit einer Enttäuschung.

Während im Vorjahr die Entscheidung in Game Seven fiel, mussten die Oilers diesmal bereits in Game Six die Segel streichen. Nach Schlusspfiff zeigten sich die Kanadier aber als faire Sportsmänner.

"Wir haben gegen ein wirklich gutes Team verloren", zollte Connor McDavid dem Gegner Respekt. "Niemand hat aufgegeben, niemand hat das Handtuch geworfen. Sie sind ein unglaubliches Team. Sie sind nicht ohne Grund zum zweiten Mal in Folge die Stanley-Cup-Champions."

"Das ist ein fantastisches Team", musste auch Oilers-Trainer Kris Knoblauch zugeben. "Sie haben viele gute Spieler, einen starken Kader. Jedes Mal, wenn wir durch die Abwehr gekommen sind, hat ihr Torwart hervorragend gehalten. Wir hatten unsere Chancen, aber wir konnten sie nicht nützen."

