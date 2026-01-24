Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN New Jersey Devils New Jersey Devils NJD
Endstand
4:5
0:1 , 3:3 , 1:1
  • Linus Karlsson
  • Teddy Blueger
  • Zeev Buium
  • Brock Boeser
  • Lenni Hameenaho
  • Nico Hischier
  • Cody Glass
  • Connor Brown
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Vancouver unterliegt ohne Rossi den New Jersey Devils

Die Kanadier verspielen eine zwischenzeitliche 3:0-Führung und müssen sich am Ende geschlagen geben.

Vancouver unterliegt ohne Rossi den New Jersey Devils Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Vancouver Canucks unterliegen ohne den am Fuß verletzten Marco Rossi erneut.

Die New Jersey Devils setzen ihre erfolgreiche Serie in der NHL mit einem 5:4-Auswärtssieg gegen die Vancouver Canucks fort. Für die Kanadier, die zwischenzeitlich 3:0 führen, ist es die 14. Niederlage aus den letzten 16 Spielen.

Großen Anteil am Sieg der Devils hat die neu formierte vierte Reihe: Lenni Hameenaho erzielt früh sein erstes NHL-Tor und bereitete einen weiteren Treffer von Cody Glass vor, der insgesamt drei Punkte sammelt.

Zudem funktioniert das Powerplay mit zwei Treffern bei drei Überzahlsituationen. In der hektischen Schlussphase wurde es nach einem späten Tor der Canucks noch einmal spannend, doch New Jersey bringt den Sieg über die Zeit und bleibt im Playoff-Rennen auf Kurs.

