Stanley-Cup-Sieger von 2023 beurlaubt Chefcoach
Noch vor drei Jahren hatte Bruce Cassidy mit den Vegas Golden Knights den Stanley-Cup geholt. Nun muss er gehen.
Acht Spiele vor Ende der Regular Season droht der Stanley-Cup-Sieger von 2023,den Playoff-Platz noch aus der Hand zu geben. Zwölf der 17 Spiele seit Olympia gingen verloren.
Deshalb muss Cassidy, der 2022 übernahm und direkt den Stanley Cup gewann, seine Koffer packen. Seinen Platz nimmt John Tortorella ein, der zuletzt bei den Philadelphia Flyers engagiert war und 1.620 NHL-Spiele als Trainer bestritten hat.