Marco Kasper und Marco Rossi haben am Samstag (Ortszeit) mit ihren Klubs Niederlagen in der NHL kassiert.

Die Detroit Red Wings unterliegen mit dem Kärntner Kasper am Tag nach dem 5:2-Sieg bei den Buffalo Sabres daheim den Philadelphia Flyers 3:5. Für die Gäste ist es der achte Auswärtssieg in Folge.

Detroit ist zehn Minuten vor Schluss bereits 0:4 zurück, ehe Tore von Mason Appleton (54.), Alex DeBrincat (56.) und Lucas Raymond (57.) das Spiel plötzlich wieder spannend machen - am Ende setzt Sean Couturier (58./PP) aber den Schlusspunkt für Philly.

Kasper kommt insgesamt auf 13:51 Minuten Eiszeit.

Canucks verlieren erneut

Für die Vancouver Canucks setzt es im Kanada-Duell bei den Calgary Flames eine 3:7-Niederlage, auch der Vorarlberger Marco Rossi schreibt nicht an.

Der Vorarlberger steht 18:27 Minuten auf dem Eis.

Für die in der Western Conference abgeschlagen letzten Canucks ist es die fünfte Niederlage in Folge.

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