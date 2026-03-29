Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers PHI
Endstand
3:5
0:1 , 0:2 , 3:2
  • Mason Appleton
  • Alex DeBrincat
  • Lucas Raymond
  • Owen Tippett
  • Owen Tippett
  • Noah Cates
  • Owen Tippett
  • Sean Couturier
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Niederlagen für Kasper und Rossi

Für die Detroit Red Wings setzt es einen Tag nach dem Sieg über Buffalo wieder einen Rückschlag.

Niederlagen für Kasper und Rossi Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Marco Kasper und Marco Rossi haben am Samstag (Ortszeit) mit ihren Klubs Niederlagen in der NHL kassiert.

Die Detroit Red Wings unterliegen mit dem Kärntner Kasper am Tag nach dem 5:2-Sieg bei den Buffalo Sabres daheim den Philadelphia Flyers 3:5. Für die Gäste ist es der achte Auswärtssieg in Folge.

Detroit ist zehn Minuten vor Schluss bereits 0:4 zurück, ehe Tore von Mason Appleton (54.), Alex DeBrincat (56.) und Lucas Raymond (57.) das Spiel plötzlich wieder spannend machen - am Ende setzt Sean Couturier (58./PP) aber den Schlusspunkt für Philly.

Kasper kommt insgesamt auf 13:51 Minuten Eiszeit.

Canucks verlieren erneut

Für die Vancouver Canucks setzt es im Kanada-Duell bei den Calgary Flames eine 3:7-Niederlage, auch der Vorarlberger Marco Rossi schreibt nicht an.

Der Vorarlberger steht 18:27 Minuten auf dem Eis.

Für die in der Western Conference abgeschlagen letzten Canucks ist es die fünfte Niederlage in Folge.

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