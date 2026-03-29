HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HCP Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL
Endstand
3:0
0:0 , 1:0 , 2:0
  • Cole Bardreau
  • Rok Ticar
  • Markus Lauridsen
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Pustertaler Powerplay-Formation schlägt Olimpija Ljubljana

Zwei Tore in Überzahl bringen den Südtirolern den Sieg im hart umkämpften ersten Spiel der Halbfinal-Serie.

Pustertaler Powerplay-Formation schlägt Olimpija Ljubljana Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der HC Pustertal gewinnt Spiel eins der Halbfinal-Serie in der win2day ICE Hockey League mit 3:0 gegen Olimpija Ljubljana.

Bis zur ersten Drittelpause gibt es kaum klare Torchancen zu sehen, dafür leichte Vorteile für Ljubljana und reichlich Körpereinsatz von beiden Seiten.

Nach knapp zwölf Minuten kommt es zum ersten Handgemenge, noch reichen den Referees kleine Strafen wegen übertriebener Härte für alle Beteiligten.

Das Überzahlspiel führt zum Erfolg

Im Mitteldrittel übernehmen die Pusterer das Kommando auf dem Eis, zwei vermeidbare Strafen für die Slowenen spielen ihnen in die Karten.

Im Powerplay gelingt den Südtirolern dann die ersehnte Führung: Almquist zieht von der blauen Linie ab, Cole Bardreau fälscht knapp vor dem Tor noch entscheidend ab und lässt dem stark aufspielenden Tormann Dustin Tokarski keine Abwehrchance mehr - 1:0 in Spielminute 35.

Weitere Strafen stoppen das Comeback der "Grünen Drachen"

Erst im Schlussdrittel können die "Grünen Drachen" einen Gang nach oben schalten, sie werden aber wieder von ihrer eigenen Undiszipliniertheit kalt erwischt.

Clayton Kirichenko muss von der Strafbank zusehen, wie ausgerechnet Rok Ticar, der Slowene im Jersey der Pustertaler Wölfe, Ljubljana das zweite Powerplay-Gegentor des Abends einschenkt (53.).

Mit dem 3:0 macht Markus Lauridsen kurz vor Schluss alles klar, er trifft trotz Unterzahl der Pusterer ins leere Tor.

Am Dienstagabend steht in der Hala Tivoli in Ljubljana das zweite Spiel der "Best-of-seven"-Serie an.

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