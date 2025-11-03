Shootout-Krimi! Kasper siegt mit Red Wings gegen Sharks

Nächster Erfolg für Marco Kasper in der NHL!

Der ÖEHV-Legionär gewinnt mit den Detroit Red Wings bei den San Jose Sharks nach einem regelrechten Shootout-Krimi mit 3:2 und schnappt sich den neunten Saisonsieg.

Die Red Wings gehen dabei, nach einem torlosen ersten Abschnitt, im zweiten Drittel durch Raymond erstmals in Führung (39.) und können diese mit in das Schlussdrittel nehmen. In die letzten 20 Minuten starten die Sharks jedoch perfekt und gleichen durch Skinner nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn aus (41.).

Von jenem Dämpfer unbeeindruckt schlagen die Red Wings jedoch zurück und gehen in Person von Seider in Minute 51 abermals in Führung. Als daraufhin lange viel auf einen Sieg der Red Wings hindeutet kommen die Gastgeber durch Dickinson kurz vor Schluss nochmals zurück und gleichen erneut aus (57.).

Entscheidung fällt in Shootout-Krimi

So geht es mit einem 2:2 zunächst in eine Overtime, die jedoch keine Entscheidung bringt. Auch im allesentscheidenden Penalty-Shootout gibt es in den ersten drei Versuchen auf beiden Seiten keinen Treffer.

Die Entscheidung fällt erst bei Penalty Nummer vier, den van Riemsdyk für die Red Wings verwandelt, während Toffoli auf der anderen Seite scheitert.

So schnappen sich die Red Wings, für die Kasper in der zweiten Linie im Einsatz steht, den neunten Saisonsieg, durch den man in der Eastern Conference nun auf Rang vier liegt. Die Sharks sind in der Western Conference auf Tabellenrang 13.

In den Parallelspielen gewinnen die Calgary Flames bei den Philadelphia Flyers 2:1, die Anaheim Ducks bezwingen die New Jersey Devils zu Hause mit 4:1.