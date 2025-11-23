Revanche geglückt! Edmonton feiert Auswärtssieg in Florida

Die Edmonton Oilers feiern in der Neuauflage der beiden Stanley Cups aus den Vorsaisonen einen 6:3-Auswärtserfolg in Florida.

Dabei erarbeitet sich die Truppe um Connor McDavid nach einem frühen Doppelpack durch Jack Roslovic schnell eine Führung. In der Folge bleibt Edmonton effizienter und führt bereits nach 27 Minuten mit 4:1.

Doch die Panthers kommen mit zwei Treffern im Mittelabschnitt wieder zurück und sorgen für ein brisantes Schlussdrittel. Mit zwei Empty-Net-Goals in den Schlussminuten markieren die Oilers aber den wichtigen vollen Erfolg.

Damit kehrt Edmonton nach drei Pleiten in Folge wieder auf die Siegerstraße zurück. Die Oilers belegen nun den neunten Platz in der Western Conference. Hingegen sind die Panthers am 13. Rang in der Eastern Conference.