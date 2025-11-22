Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV
FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Endstand
1:3
0:0 , 0:0 , 1:3
  • Nathan Burke
  • Milan Horvath
  • Ferenc Laskawy
  • Istvan Sofron
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League LIVE: Pioneers - Ferencvaros Budapest

In der 22. Runde der win2day ICE Hockey League treffen die Pioneers Vorarlberg zu Hause auf Frencvaros Budapest. LIVE-Infos:

ICE Hockey League LIVE: Pioneers - Ferencvaros Budapest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 22. Spieltag der win2day ICE Hockey League bekommen es die Pioneers Vorarlberg zu Hause mit Ferencvaros Budapest zu tun (ab 19:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Vorarlberger zogen in den letzten beiden Partien gegen die Black Wings Linz und den HC Innsbruck nur knapp den Kürzeren.

Dennoch liegt man aktuell am Tabellenende und peilt gegen Ferencvaros einen Heimsieg an. Die Ungarn befinden sich jedoch in guter Form:

Nach und nach arbeitete man sich nach oben und hat als Tabellen-Neunter zudem einen Sieg über Tabellenführer HC Pustertal aus dem letzten Spiel auf der Habenseite.

Bei den Pioneers will Ferencvaros nachlegen und sich weiter nach oben orientieren. Im ersten Saisonduell ging man mit einem 6:0 als klarer Sieger vom Eis.

Das Duell im LIVE-Ticker:

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025
Niklas Bretschneider
Michael Kernberger

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Grazer Siegesserie reißt gegen Fehervar

Grazer Siegesserie reißt gegen Fehervar

ICE Hockey League
1
Pure Effizienz! Salzburg feiert einen Heimerfolg über Linz

Pure Effizienz! Salzburg feiert einen Heimerfolg über Linz

ICE Hockey League
3
KAC ringt Caps nieder - Ljubljana wieder ICE-Tabellenführer

KAC ringt Caps nieder - Ljubljana wieder ICE-Tabellenführer

ICE Hockey League
Nächster Erfolg! Minnesota feiert Kantersieg in Pittsburgh

Nächster Erfolg! Minnesota feiert Kantersieg in Pittsburgh

NHL
9
Dreifachsieg! "So weitergemacht, wie wir aufgehört haben"

Dreifachsieg! "So weitergemacht, wie wir aufgehört haben"

Skispringen
Deutsche Bundesliga LIVE: 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga LIVE: 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga
Dreifachsieg! ÖSV-Adler triumphieren in Lillehammer

Dreifachsieg! ÖSV-Adler triumphieren in Lillehammer

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Pioneers Vorarlberg FTC-Telecom Budapest