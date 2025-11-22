ICE Hockey League LIVE: Pioneers - Ferencvaros Budapest

Am 22. Spieltag der win2day ICE Hockey League bekommen es die Pioneers Vorarlberg zu Hause mit Ferencvaros Budapest zu tun (ab 19:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Vorarlberger zogen in den letzten beiden Partien gegen die Black Wings Linz und den HC Innsbruck nur knapp den Kürzeren.

Dennoch liegt man aktuell am Tabellenende und peilt gegen Ferencvaros einen Heimsieg an. Die Ungarn befinden sich jedoch in guter Form:

Nach und nach arbeitete man sich nach oben und hat als Tabellen-Neunter zudem einen Sieg über Tabellenführer HC Pustertal aus dem letzten Spiel auf der Habenseite.

Bei den Pioneers will Ferencvaros nachlegen und sich weiter nach oben orientieren. Im ersten Saisonduell ging man mit einem 6:0 als klarer Sieger vom Eis.

