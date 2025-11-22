Pioneers verlieren gegen Ferencvaros, behalten die "Rote Laterne"

Das einzige Samstag-Spiel in der win2day ICE Hockey League geht an FTC Budapest. Am 22. Spieltag verlieren die Pioneers Vorarlberg zu Hause mit 1:3 gegen Liga-Neuling Ferencvaros Budapest.

Lange bleibt das Spiel trotz einiger Chancen auf beiden Seiten torlos. Die ersten zwei Drittel gehen flott, aber ohne Treffer vorbei, erst in den letzten 20 Minuten schlägt sich die umkämpfte Natur der Partie auch auf der Anzeigetafel nieder.

Horvath erobert selbst die Scheibe und bringt sie nach 43 Minuten Spielzeit zum 1:0 für die Ungarn im Tor unter. Keine Minute später folgt Teil zwei des Doppelschlags, Laskawy kehrt den Puck glücklich an Pioneers-Goalie Caffi vorbei ins Tor und baut die Führung der Gäste auf zwei Tore aus (44.).

Die Vorarlberger kämpfen sich trotz dieses doppelten Rückschlags wieder ins Spiel zurück. Burke zimmert die Scheibe zum 1:2 ins Kreuzeck (53.), die Pioneers schöpfen wieder Hoffnung. Am Ende reicht es aber nicht für den ersehnten Ausgleich. Als die Vorarlberger ihren Tormann vom Eis nehmen, macht Sofron mit dem Treffer zum 1:3 ins leere Tor den Sack zu.

Die Pioneers bleiben mit 13 Zählern am letzten Tabellenplatz hängen, Ferencvaros hat als Tabellen-Achter 30 Punkte auf dem Konto.