Premiere! NHL-Auszeichnung für Marco Rossi

Marco Rossi ist am Montag in der NHL zum ersten Mal in seiner Karriere als "Spieler der Woche" gekürt worden.

Der Vorarlberger in den Diensten der Minnesota Wild schrieb in diesem Zeitraum mit drei Toren und fünf Assists in Summe acht Punkte in der Scorer-Wertung an.

Rossi traf beim 5:3 von Minnesota gegen Nashville zweimal und verbuchte einen Assist, beim 4:3 i.P. gegen Washington traf er dann einmal. Im 4:0 gegen Carolina am Samstag leistete der 23-Jährige zu allen Treffern seines Teams die Assists.

Vor Rossi wurden in der NHL schon Thomas Vanek (dreimal) und Michael Grabner (zweimal) als "First Star" bei der Wahl der drei besten Akteure der Vorwoche ausgezeichnet.

