ÖEHV-Ass Vinzenz Rohrer erhält Entry-Level-Vertrag in NHL

Vinzenz Rohrer wechselt in die NHL!

Der Stürmer erhält von den Montreal Canadiens einen Einstiegsvertrag über drei Jahre. Das gab General Manager Kent Hughes am Samstag offiziell bekannt.

Ob der Youngster in der kommenden Saison aber sein NHL-Debüt feiern darf, ist noch nicht sicher. Rohrer wird Ende September das Camp mit den Canadiens bestreiten, danach wird eine Entscheidung gefällt, ob er bleibt oder nochmal ein Jahr in Zürich spielt.

2022 im NHL-Draft an 75. Stelle gepickt

Bereits 2022 wurde Rohrer von den Canadiens in der dritten Runde des NHL-Drafts an der 75. Stelle gepickt.

In den letzten zwei Jahren sammelte der 20-Jährige Erfahrung bei den ZSC Lions in der NL. Dort entwickelte sich der Vorarlberger zum Nationalspieler und steuerte 25 Scorer (15 Tore und zehn Assists) in 52 Spielen bei und hatte großen Anteil am zweiten Meistertitel in Folge, sowie dem CHL-Titel.

Auch bei der Weltmeisterschaft kam Rohrer in allen acht Spielen zum Einsatz und steuerte sechs Scorer bei.

