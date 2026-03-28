ICE-Halbfinale: Ein Blick auf die Schlüsselspieler

Der gesamte Grazer Kader

Hört sich zwar nichtssagend an, ist aber ein großes Plus gegenüber allen anderen Teilnehmern: Die 99ers haben sich im Lauf der Saison Fett angefressen und verfügen nunmehr über einen Überhang von zwei Imports und einem Domestic Player.

Verletzungen oder Formschwächen spielen daher für sie kaum eine Rolle. Schon im Viertelfinale rotierten Marcus Vela, Nick Bailen (nach langer Verletzung wieder fit), Anders Koch, Kilian Zündel, Lukas Kainz oder Kevin Conley in oder aus dem Lineup, ohne dass ein Qualitätsunterschied zu bemerken war.

Bei Fehervar fehlen dagegen Martin Stajnoch, Istvan Bartalis, Drake Rymsha oder Balazs Varga schon seit langem. Sieben Defendern stehen genau noch die letzten zwölf Stürmer gegenüber, weitere Ausfälle würden wohl ein verkürztes Lineup bedeuten.

Maxime Legace vs. Rasmus Reijola

Graz gibt ohnehin wenig Großchancen an die Gegner her, dazu kommt noch, dass im Gegensatz zur Vorsaison Maxime Legace zu Key Saves in der Lage ist. Technisch solide, kompakt, aber auch beweglich – es macht Spaß ihm zuzusehen.

Rasmus Reijola muss schon seit Wochen das Fort alleine halten, sein heuer überaus verletzungsanfälliger Stellvertreter Dominik Horvath spielte zuletzt am 21. Februar. In der Serie gegen den KAC rettete er sich mitunter mit seiner Größe und seinem Stellungsspiel (viel reverse VH) über große Druckphasen. Aber vor allem im Laufe einer längeren Serie könnten ihn die zusätzlichen Playoff-Spiele (neun gegenüber vier der Grazer) weiter an seine körperlichen Grenzen bringen.

Offensivträger

Fehervar überstand die Serien gegen die Caps und den KAC vor allem deshalb, weil Cracks wie Janos Hari oder Trevor Cheek nach überschaubaren Grunddurchgängen wieder zum Leben erwachten. Aber die 50 Treffer Unterschied nach 48 Runden kamen nicht von ungefähr. Fehervar tut sich immer noch schwer, Offensive zu kreieren, während die 99ers unter Dan Lacrois zielgerichteter auftreten als zuvor.

Von Highscorer Lukas Haudum, Top-Torjäger Chris Collins (nicht immer unumstritten) bis tief ins Lineup (drei starke Linien) hinunter – die 99ers bekommen von überall genug Offensive. Sogar ein Defensiv-Defender wie Nachverpflichtung Kasper Kotkansalo macht aus den ihm aus der Liiga und SHL völlig unbekannten Offensivfreiheiten das Maximum und scort jetzt sogar tief im gegnerischen Drittel.

Teamspeed

Spät, aber doch lernten die Ungarn unter Ted Dent ihr Manko besser zu kaschieren: Sie machten die Mittelzone besser zu, ließen die Gegner mit weniger Speed ins Drittel kommen. Umgekehrt profitierten sie von Überraschungsangriffen sowie einem erstarkten Powerplay.

Die 99ers sollten aber individuell und als Gesamteinheit eine höhere Pace anschlagen können, lediglich das erste Spiel nach langer Untätigkeit könnte hier etwas zäh werden. Auch gegen den VSV war das die einzige Zitterpartie.