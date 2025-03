Die Philadelphia Flyers ziehen die Reißleine!

Derzeit absolviert der Stanley-Cup-Sieger von 1974 und 1975 eine schwache Saison. In der Eastern Conference findet sich die Franchise nur auf dem vorletzten Tabellenplatz, das Verpassen der Playoffs ist zum fünften Mal in Folge bereits Gewissheit.

Nun wurde Trainer John Tortorella von seinen Aufgaben entbunden. Sein bisheriger Assistent Brad Shaw übernimmt interimistisch.

"John hat eine entscheidende Rolle bei unserem Wiederaufbau gespielt. Er hat neue Maßstäbe gesetzt und wiederbelebt, was es bedeutet, ein Philadelphia Flyer zu sein. Johns Leidenschaft auf der Bank wurde nur durch sein gemeinnütziges Engagement in unserer Gemeinde übertroffen. Da wir nun das nächste Kapitel dieses Wiederaufbaus aufschlagen, war ich der Meinung, dass dies der beste Weg für unser Team ist", so General Manager Daniel Briere, der außerdem von einer "sehr schwierigen Entscheidung" spricht.

