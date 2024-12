Alexander Ovechkin macht in der NHL dort weiter, wo er vor seiner Verletzungspause aufgehört hat.

Der russische Superstar gibt beim 5:2-Auswärtssieg der Washington Capitals bei den Toronto Maple Leafs sein Comeback nach einem Schienbeinbruch und steuert einen Empty-Net-Treffer zum Endstand bei.

Mit seinem 16. Saisontor im 19. Spiel hält der 39-Jährige nun bei insgesamt 869 Treffern in seiner NHL-Karriere. Damit rückt er der ewigen Bestmarke von Wayne Gretzky (894) wieder ein Stück näher, Ovechkin fehlen nur mehr 25 Tore. "In dieser Liga ist es schwer, Tore zu erzielen", sagt "The Great Eight".

Die letzten 16 Spiele musste er auslassen, seit seinem NHL-Debüt in der Saison 2005/06 hatte er lediglich 59 Spiele verpasst. "Ich muss einen Rhythmus finden, das Spiel spüren und versuchen, die kleinen Dinge zu tun, den Puck zu spüren. Ich habe versucht, kurz und hart zu spielen", so Ovechkin nach seiner Rückkehr.

Seine Rekordjagd kann der Russe bereits am späten Sonntagabend (23:00 MEZ) gegen Marco Kaspers Detroit Red Wings fortsetzen.

Guess who 👀



Alex Ovechkin is just 26 goals shy of breaking Wayne Gretzky's all-time record! pic.twitter.com/lAtKlDmWge — NHL (@NHL) December 29, 2024

Die weiteren Ergebnisse:

Florida Panthers - Montreal Canadiens 0:4

Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 1:3

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 4:3 n.OT

Vancouver Canucks - Seattle Kraken 4:5 n.OT (nach 4:1)

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 4:0

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 5:2

Tampa Bay Lightning - New York Rangers 6:2

Winnipeg Jets - Ottawa Senators 4:2

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 6:3

San Jose Sharks - Calgary Flames 1:3

