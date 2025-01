Der letzte Spieltag der NHL im Jahr 2024 ist für die Teams der österreichischen Legionäre Marco Rossi und Marco Kasper erfolgreich verlaufen.

Rossi erzielt beim 5:3-Heimsieg seiner Minnesota Wild gegen die Nashville Predators zwei Tore und verbucht einen Assist.

Der Vorarlberger, der in St. Paul 19:18 Minuten für Wild auf dem Eis steht, erzielt im ersten Drittel den ersten Treffer des Spiels (8.) sowie im Schlussabschnitt das letzte Tor der Begegnung (48./PP).

Dazwischen leistet er im Mitteldrittel den Assist zum 3:2-Führungstor durch Jonas Brodin (29.). Rossi hält nun bei 14 Saisontoren und 18 Assists.

Die restlichen Wild-Treffer erzielen Mats Zuccarello (27./PP) und Declan Chisholm (38./PP). Einziger Wermutstropfen für die Wild: Jared Spurgeon musste im zweiten Drittel mit einer Fußverletzung verletzt vom Eis.

"Ich habe es schon gesagt: Nach dem vergangenen Jahr wollte ich einen weiteren Schritt nach vorne machen und ich glaube, ich mache derzeit einen guten Job", erklärt Rossi nach dem Spiel.

Dass ihm dies nicht nur in diesem Spiel gelungen ist, beweist ein Blick auf die Team-Statistik. Mit den nun 32 Scorerpunkten ist er hinter Kirill Kaprizov (50) zweitbester Punktelieferant der Wild in dieser Saison.

Rossis Tore im Video:

The Rossi goal for those interested: pic.twitter.com/nMoramrJ7c

That's 2 goals for #23 😎 pic.twitter.com/fq9PCoNmzV

"He is playing a speed game"



🗣️ Coach Hynes on Rossi stepping up#mnwild pic.twitter.com/p78DCfuHYe