NHL: Islanders feiern Kantersieg gegen Kaspers Red Wings

Die Detroit Red Wings des Kärntners Marco Kasper haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine Niederlage gegen die aufstrebenden New York Islanders erlitten.

Die New Yorker erzielen am Donnerstagabend in Elmont, New York, einen 7:2-Kantersieg und feiern ihren höchsten Erfolg seit der Saison 2023/24. Kasper steht dabei 16:41 Minuten auf dem Eis, bleibt aber ohne Scorer.

Die Islanders konnten nach einer Niederlagenserie von drei Spielen zu Beginn der Saison nun vier Siege in Folge verbuchen und schließen in der Tabelle der Eastern Conference zu den Red Wings auf. Das Team um Marco Kasper hat als Sechster nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die New Yorker- bei einem absolvierten Spiel mehr.

Am kommenden Spieltag empfangen die Red Wings die zuletzt strauchelnden St. Louis Blues aus der Western Conference.