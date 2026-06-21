Payer-Konkurrentin verabschiedet sich in Baby-Pause

Erfreuliche Nachrichten von Ramona Hofmeister!

Wie die deutsche Snowboarderin via Instagram vermeldet, erwarten sie und ihr Partner erstmals Nachwuchs.

"Unser kleines Winterwunder ist auf dem Weg", verkündet die 30-jährige Profisportlerin aus Bayern.

Unglaubliche Titelsammlung

Hofmeister ist eine der erfolgreichsten Alpin-Snowboarderinnen der vergangenen Jahre. Zwischen 2020 und 2022 gewann sie drei Mal in Folge den Parallelweltcup. 2024 gelang ihr dieses Kunststück ein viertes Mal.

Zusätzlich gewann die Deutsche fünf Mal die kleine Kugel für den Parallel-Riesentorlauf sowie 2024 für den Parallel-Slalom. Dabei landete sie unter anderem mehrere Male knapp vor Österreichs Top-Snowboarderinnen wie Sabine Payer oder Daniela Ulbing.

Bei Olympia 2018 holte Hofmeister zudem Bronze im PGS, bei den vergangenen Olympischen Spielen in Italien blieb sie ohne Edelmetall.