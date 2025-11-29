ÖSV-Biathleten fallen nach gutem Staffel-Start zurück

Bescheidener Saison-Start für die österreichische Biathlon-Staffel der Männer. Das ÖSV-Quartett belegt in Östersund lediglich den 19. Platz.

Simon Eder, David Komatz, Fredrik Mühlbacher und Patrick Jakob halten beim Sieg von Norwegen vor Frankreich und Schweden lange gut mit. Eder und Komatz befinden sich im Podestrennen, ehe Mühlbacher und Schlussläufer Jakob mit fünf Strafrunden noch viel Rückstand aufreißen.

Am Sonntag finden die Mixed-Rennen statt, bevor kommende Woche in Östersund die Einzelrennen auf dem Programm stehen.