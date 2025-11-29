NEWS

ÖSV-Biathleten fallen nach gutem Staffel-Start zurück

Bis zur Hälfte des Rennens befindet sich das ÖSV-Quartett in Podest-Nähe, ehe noch viel Rückstand aufgerissen wird.

ÖSV-Biathleten fallen nach gutem Staffel-Start zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Bescheidener Saison-Start für die österreichische Biathlon-Staffel der Männer. Das ÖSV-Quartett belegt in Östersund lediglich den 19. Platz.

Simon Eder, David Komatz, Fredrik Mühlbacher und Patrick Jakob halten beim Sieg von Norwegen vor Frankreich und Schweden lange gut mit. Eder und Komatz befinden sich im Podestrennen, ehe Mühlbacher und Schlussläufer Jakob mit fünf Strafrunden noch viel Rückstand aufreißen.

Am Sonntag finden die Mixed-Rennen statt, bevor kommende Woche in Östersund die Einzelrennen auf dem Programm stehen.

