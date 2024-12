Lob für Marco Rossi: Hat "großen Einfluss" auf Wild-Spiel

Die Minnesota Wild fanden beim 4:3-Heimsieg über die Chicago Blackhawks zurück in die Siegerstraße und halten in der Western Conference auf Tabellenplatz drei.

Anteil am Sieg hatte auch der gebürtige Feldkircher Marco Rossi, der den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für die Wild vorlegte. Generell könnte die Saison 2024/25 für den 23-Jährigen nicht besser laufen: In bislang 35 Spielen schrieb der ÖEHV-Crack 28 Scorer-Punkte (12 Tore, 16 Assists) an.

Der Center gehört deshalb nicht grundlos zu den Starspielern der NHL-Franchise aus Saint Paul und hat sich für seine bisherige Saisonleistung nun reichlich Lob eingeholt.

Sein gleichaltriger Teamkollege Matt Boldy, der auf der Position des Wingers beheimatet ist, schwärmt vom Vorarlberger: "Marco spielt großartig und ist dann zur Stelle, wenn es zählt. Wir wissen, wie gut er ist und welch großen Einfluss er auf unser Spiel hat. Deshalb überrascht es mich nicht, dass er eine so gute Saison spielt."

Boldy, der im US-Bundesstaat Massachusetts geboren wurde, erklärt abschließend, dass Rossi einen "klugen und harten" Eishockey spiele, was dem Crack imponiere.

Die Wild spielen bis zum Jahreswechsel gegen die Dallas Stars und die Ottawa Senators, zu Neujahr steht die Partie gegen die Nashville Predators auf dem Programm.

"[He has] been stepping up big time for us"



🗣️ Matt Boldy on Marco Rossi's play#mnwild pic.twitter.com/E5jTFtO9v1