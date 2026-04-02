Pioneers vor dem Aus? Diese Deadline setzt sich der Klub

Während sich in Klagenfurt, Salzburg und Wien das Trainerkarussell>>> dreht, gibt es in Vorarlberg Ungewissheit über die Zukunft der Pioneers.

Pit Gleim hat am Dienstag seinen Rückzug als Präsident und Mäzen verkündet. Er wird seine Funktion mit Ende des Geschäftsjahres im Juni zurücklegen.

In der Folge kamen Medienberichte auf, wonach den Vorarlbergern das Aus in der win2day ICE Hockey League drohen könnte.

Medienberichte: Pioneers Vorarlberg wohl vor dem Aus >>>

Liga informiert über Deadline

Die Liga nimmt am Donnerstag zu den Berichten Stellung und hält grundlegend fest, dass die Pioneers "als ordentliches Liga-Mitglied über das Spielrecht für die Teilnahme an der Meisterschaft" verfügen. Der Klub sei – wie die anderen zwölf Vereine – für die Saison 2026/27 gemeldet.

Weiters heißt es, dass die verbliebene Pioneers-Vereinsführung der Liga-Organisation mitteilte, innerhalb der kommenden drei Wochen eine Entscheidung über die Zukunft des Klubs treffen zu wollen.

Dann soll feststehen, ob die Pioneers tatsächlich an der neuen Saison teilnehmen oder sich aus der Liga verabschieden.