Nach den Trainer-Entscheidungen in Salzburg (zur News>>>) und Klagenfurt (zur News>>>) gibt es auch in Wien Klarheit.

Zumindest jene, dass mit Kevin Constantine nicht weitergearbeitet wird. Der 67-jährige US-Amerikaner übernahm am 7. November von Gerry Fleming und führte die Vienna Capitals zu exakt 18 Siegen und 18 Niederlagen. In den Pre-Playoffs war trotz eines klaren Heimsieges zum Auftakt gegen Constantines Ex-Klub Fehervar mit 1:2 in der "Best-of-three"-Serie Schluss.

Caps haben bereits eine Shortlist

Schon seit dem Out wird an der Suche nach einem Nachfolger gearbeitet. Es existiert bereits eine Shortlist, in den nächsten Tagen und Wochen werden Kandidaten zu Gesprächen in Wien erwartet.

Die Zielsetzung für die nächste Saison wird bereits jetzt wie folgt beschrieben: "Der neue Head Coach soll in die Besetzung der noch offenen Kaderpositionen involviert werden und diese maßgeblich prägen. Ziel der Capitals-Organisation ist es, ein konkurrenzfähiges Team zusammenzustellen, mit dem in der kommenden Saison in einer immer stärker werdenden Liga mit strukturell anderen Voraussetzungen als noch vor einigen Jahren zumindest der Viertelfinaleinzug gelingen soll."