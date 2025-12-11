-
Knapper Sieg für Kaspers Red Wings bei den Calgary Flames
Die umkämpfte Partie können die Detroit Red Wings über die Zeit bringen und für sich entscheiden.
Die Detroit Red Wings haben sich in der Nacht einen knappen 4:3-Auswärtssieg bei den Calgary Flames gesichert.
Nach einer komfortablen 4:0-Führung gerät das Team des Österreichers im Schlussdrittel noch einmal gehörig unter Druck, ehe sie den knappen 4:3-Erfolg über die Zeit bringen.
Frühe Dominanz, spätes Zittern
Detroit legt einen Traumstart hin: Alex DeBrincat trifft bereits in der 2. Minute, Axel Sandin Pellika erhöht kurz darauf (5.). Auch im zweiten Drittel bleiben die Gäste eiskalt: DeBrincat schnürt seinen Doppelpack (28.), ehe Dylan Larkin (30.) auf 4:0 stellt.
Doch Calgary meldet sich eindrucksvoll zurück: Joel Farabee (49.), Matt Coronato (50.) und MacKenzie Weegar (55.) bringen die Flames binnen weniger Minuten bis auf 3:4 heran. Trotzdem reicht es nicht mehr zum Ausgleich.
Mit dem Sieg liegen Kaspers Red Wings nun mit 35 Punkten auf Platz 14 der NHL-Gesamttabelle.