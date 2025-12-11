Die Detroit Red Wings haben sich in der Nacht einen knappen 4:3-Auswärtssieg bei den Calgary Flames gesichert.

Nach einer komfortablen 4:0-Führung gerät das Team des Österreichers im Schlussdrittel noch einmal gehörig unter Druck, ehe sie den knappen 4:3-Erfolg über die Zeit bringen.

Frühe Dominanz, spätes Zittern

Detroit legt einen Traumstart hin: Alex DeBrincat trifft bereits in der 2. Minute, Axel Sandin Pellika erhöht kurz darauf (5.). Auch im zweiten Drittel bleiben die Gäste eiskalt: DeBrincat schnürt seinen Doppelpack (28.), ehe Dylan Larkin (30.) auf 4:0 stellt.

Doch Calgary meldet sich eindrucksvoll zurück: Joel Farabee (49.), Matt Coronato (50.) und MacKenzie Weegar (55.) bringen die Flames binnen weniger Minuten bis auf 3:4 heran. Trotzdem reicht es nicht mehr zum Ausgleich.

Mit dem Sieg liegen Kaspers Red Wings nun mit 35 Punkten auf Platz 14 der NHL-Gesamttabelle.

