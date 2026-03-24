Im norwegischen Hafjell steht am Mittwoch das letzte Frauen-Rennen der Saison an. Der Riesentorlauf startet um 9:30 Uhr im Live-Ticker>>>

Dabei geht es noch um den Gewinn der großen Kristallkugel für den Gesamtweltcup. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin hat vor dem Rennen 85 Punkte Vorsprung auf die Deutsche Emma Aicher.

Drei Österreicherinnen am Start

Die Neuseeländerin Alice Robinson wird das Rennen eröffnen. Nach ihr folgen Thea Stjernesund, Sara Hector und Camille Rast. Als erste Österreicherin geht Julia Scheib ins Rennen. Die Steirerin, die die RTL-Wertung bereits fixiert hat, kommt mit Nummer fünf.

Nach Scheib folgen die beiden US-Amerikanerinnen Paula Moltzan (6) und Mikaela Shiffrin (7). Emma Aicher kommt mit Nummer 16. Die anderen beiden ÖSV-Fahrerinnen Stephanie Brunner und Nina Astner kommen mit den Nummern 18 bzw. 22.

Die Startliste für den Frauen-RTL in Hafjell: