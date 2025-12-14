Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks CHI Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
0:4
0:2 , 0:1 , 0:1
  • Alex DeBrincat
  • Patrick Kane
  • Emmitt Finnie
  • Alex DeBrincat
NEWS

Kaspers Red Wings feiern souveränen Sieg in Chicago

Ein Treffer in der ersten Minute bringt das Team aus Detroit früh auf die Siegerstraße.

Kaspers Red Wings feiern souveränen Sieg in Chicago Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Die Detroit Red Wings feiern in der NHL einen souveränen 4:0-Sieg gegen die Chicago Blackhawks. Damit befinden sie sich aktuell weiter in den Playoff-Rängen.

Die Tabellen der NHL>>>

Das Team von NHL-Legionär Marco Kasper legt dabei einen furiosen Start hin. Schon in der ersten Spielminute bringt Alex DeBrincat die Red Wings in Führung, ehe Patrick Kane nur wenig später auf 2:0 erhöht (5.).

Danach wird die Partie etwas ruhiger. Erst in der 35. Minute kann Emmitt Finnie mit seinem Tor erneut erhöhen.

Kurz vor Ende der Partie sorgt DeBrincat mit seinem Doppelpack für den 4:0-Endstand. Marco Kapser kommt auf eine Eiszeit von 10:25 Minuten.

