Die Detroit Red Wings feiern in der NHL einen souveränen 4:0-Sieg gegen die Chicago Blackhawks. Damit befinden sie sich aktuell weiter in den Playoff-Rängen.

Das Team von NHL-Legionär Marco Kasper legt dabei einen furiosen Start hin. Schon in der ersten Spielminute bringt Alex DeBrincat die Red Wings in Führung, ehe Patrick Kane nur wenig später auf 2:0 erhöht (5.).

Danach wird die Partie etwas ruhiger. Erst in der 35. Minute kann Emmitt Finnie mit seinem Tor erneut erhöhen.

Kurz vor Ende der Partie sorgt DeBrincat mit seinem Doppelpack für den 4:0-Endstand. Marco Kapser kommt auf eine Eiszeit von 10:25 Minuten.