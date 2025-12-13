NEWS

U20-WM: Goldtraum für Ice Hockey Nachwuchs geplatzt

Österreichs U20 verpasst den Aufstieg in die Top Division bei der IIHF U20-WM Division denkbar knapp. Dennoch beendet Österreich das Turnier mit einem Podestplatz.

U20-WM: Goldtraum für Ice Hockey Nachwuchs geplatzt Foto:
Der Traum vom Aufstieg in die Top Division ist geplatzt.

Österreichs U20-Nationalteam verliert das entscheidende Spiel der IIHF U20-WM Division IA in Bled gegen Kasachstan mit 4:5 und beendet das Turnier auf Rang drei. Damit holt die Mannschaft von Head Coach Philipp Pinter immerhin Bronze hinter Aufsteiger Norwegen und Kasachstan.

Dabei sieht es zunächst nach einem perfekten Abschluss aus. Österreich startet furios, dominiert das erste Drittel und führt nach Treffern von David Waschnig (4.), Leon Kolarik (8.), Jakob Schnabl (9.) und Jonathan Oschgan (16.) bereits mit 4:0. Doch die Kasachen verkürzen noch vor der Pause auf 2:4 und meldeten sich zurück.

Im zweiten Drittel kontrolliert Österreich das Spiel, lässt kaum Chancen zu, verpasst aber selbst die Vorentscheidung. Im Schlussabschnitt folgt dann die Wende: Zwei Powerplay-Tore bringen Kasachstan den Ausgleich zum 4:4.

Österreich bleibt in eigenen Überzahl-Situationen glücklos und riskiert am Ende alles – inklusive der Herausnahme von Goalie Patrick Grascher. Das nutzen die Kasachen eiskalt und erzielen den Siegtreffer ins leere Tor.

"Das ist schlussendlich ein enttäuschendes Ergebnis", räumt Pinter ein. "Wir hatten einen exzellenten Start, aber sind dann in schlechte Gewohnheiten verfallen. Zwei Strafen haben uns das Genick gebrochen, Kasachstan hat sie eiskalt genutzt. Wir selbst hatten nicht das nötige Glück im Powerplay," so der Head Coach.

Trotz der verpassten Chance auf Gold betonte der er: "Die Jungs haben eine Medaille gewonnen und die haben sie sich verdient. Der gesamte Staff ist stolz, wie sie als Team zusammengerückt sind."

Österreich beendet die WM mit drei Siegen und zwei Niederlagen. Für den großen Coup fehlt am Ende ein Punkt – und ein bisschen Glück.

