Trotz Rossi-Assists: Wild mit Niederlage nach Verlängerung

Nächste Niederlage für Marco Rossi und seine Minnesota Wild. Gegen die Winnipeg Jets setzt es eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung. Der Österreicher kann mit zwei Assists anschreiben.

Winnipeg geht dabei durch zwei schnelle Treffer von Gabriel Vilardi und Vladislav Namestnikov, beide in der 13. Minute, in Führung. Doch Wild kommt im zweiten Drittel zurück. Zunächst erzielt Kirill Kaprizov den Anschlusstreffer (27.), ehe Brock Faber nach Assist von Rossi in der 34. Minute den Ausgleich erzielt.

Zu Anfang des dritten Drittels geht Minnesota durch Marcus Johansson sogar erstmals in Führung (45.), wieder ist Rossi mit einem Assist zur Stelle, doch Nino Niederreiter bringt die Jets durch sein Tor (52.) in die Verlängerung. Dort besorgt Kyle Connor dann in der 61. Minute den Siegtreffer für die Kanadier.

Rossi steht 17:15 Minuten auf dem Eis.

Sieg für Marco Kasper

Hingegen über einen Sieg dürfen Marco Kasper und die Detroit Red Wings jubeln.

Die Red Wings können sich gegen St. Louis Blues mit 5:2 durchsetzen. Die Treffer erzielen Ben Chiarot (13.), Alex DeBrincat (20.), Dylan Larkin (32., 59.) und Elmer Söderblom (33.) bzw. Brayden Schenn (1.) und Jordan Kyrou (56.). Kasper bekommt 15:18 Minuten Eiszeit.

Die Red Wings stehen aktuell bei zwölf Punkten aus neun Spielen.

Tabellen der NHL >>>