ÖEHV-Frauen fixieren Testspiel-Kracher im Dezember

Auf dem langen Weg zur Weltmeisterschaft 2026 in Dänemark testet das Frauen-Nationalteam im Dezember zweimal gegen Deutschland. Schon im November wartet ein Drei-Nationen-Turnier in Italien.

ÖEHV-Frauen fixieren Testspiel-Kracher im Dezember Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen bestreitet im Dezember zwei Testspiele gegen Deutschland.

Die Auswahl von Teamchef Alexander Bröms trifft zunächst am 13. Dezember auswärts in Memmingen auf den Nachbarn, am 14. Dezember folgt ein Heimspiel in Dornbirn.

Das deutsche Team wird bei der WM 2026 in Dänemark (6. bis 16. November 2026) einer der vier Gruppengegner sein. Österreich trifft in Gruppe A außerdem auf Weltmeister USA, Tschechien und die Schweiz.

Drei-Nationen-Turnier im November in Bozen

Schon im November bestreiten die ÖEHV-Frauen, die vergangenes Frühjahr ungeschlagen den erstmaligen Aufstieg in die Top-Division geschafft haben, ein Drei-Nationen-Turnier in Bozen.

Dort trifft das Team, angeführt von PWHL-Legionärin Anna Meixner, auf Norwegen (8. November, 15:10 Uhr) und Italien (9. November, 13:00 Uhr).

Schritt für Schritt weiterentwickeln

Teamchef Bröms erklärt: "In genau einem Jahr werden wir zum ersten Mal in der Top-Division antreten. Das bedeutet, dass wir ein Jahr Zeit haben, uns darauf vorzubereiten. Wir müssen die Spielerinnen fit machen und weiter an unserem Playbook arbeiten."

"Unser Ziel ist es, uns von Teamcamp zu Teamcamp weiterzuentwickeln, damit wir in einem Jahr bei der Weltmeisterschaft mithalten können", betont der Schwede abschließend.

Der Kader für das Turnier in Bozen:

Spalte 1

Spalte 2

TOR:

Anja Adamitsch

Lakers Kärnten

Karla Emilia Kronberger

Graz99ers Huskies

Selma Luggin

UNION Sabres

ABWEHR:

Annika Fazokas

EV Zug (SUI)

Meilan Haberl

UNION Sabres

Gloria Henek

EHC Winterthur (SUI)

Alina Hinum

Lakers Kärnten

Julia Klamminger

Graz99ers Huskies

Hannah Leitner

UNION Sabres

Hana Ostadal

KSV Highlanders

Charlotte Wittich

UNION Sabres

ANGRIFF:

Lena Maria Artner

UNION Sabres

Hanna Danninger

DEC Salzburg Eagles

Lena Kristin Dauböck

KSV Highlanders

Tamara Grascher

Graz99ers Huskies

Ana Kahlhammer

KSV Highlanders

Katharina Killius

Women Capitals

Leonie Kutzer

EV Zug (SUI)

Anna Meixner

Ottawa Charge PWHL (CAN)

Hanna Obermayr

UNION Sabres

Hanna Schwarzer

UNION Sabres

Katharina Stieger

SPORTUNION IceCats Linz AG

Anja Trummer

ZSC Lions (SUI)

Emily Wiesinger

SPORTUNION IceCats Linz AG

Wintersport Eishockey Deutschland Norwegen ÖEHV-Damen Anna Meixner