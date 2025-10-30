Spalte 1
TOR:
Anja Adamitsch
Lakers Kärnten
Karla Emilia Kronberger
Graz99ers Huskies
Selma Luggin
UNION Sabres
ABWEHR:
Annika Fazokas
EV Zug (SUI)
Meilan Haberl
UNION Sabres
Gloria Henek
EHC Winterthur (SUI)
Alina Hinum
Lakers Kärnten
Julia Klamminger
Graz99ers Huskies
Hannah Leitner
UNION Sabres
Hana Ostadal
KSV Highlanders
Charlotte Wittich
UNION Sabres
ANGRIFF:
Lena Maria Artner
UNION Sabres
Hanna Danninger
DEC Salzburg Eagles
Lena Kristin Dauböck
KSV Highlanders
Tamara Grascher
Graz99ers Huskies
Ana Kahlhammer
KSV Highlanders
Katharina Killius
Women Capitals
Leonie Kutzer
EV Zug (SUI)
Anna Meixner
Ottawa Charge PWHL (CAN)
Hanna Obermayr
UNION Sabres
Hanna Schwarzer
UNION Sabres
Katharina Stieger
SPORTUNION IceCats Linz AG
Anja Trummer
ZSC Lions (SUI)
Emily Wiesinger
SPORTUNION IceCats Linz AG
ÖEHV-Frauen fixieren Testspiel-Kracher im Dezember
Auf dem langen Weg zur Weltmeisterschaft 2026 in Dänemark testet das Frauen-Nationalteam im Dezember zweimal gegen Deutschland. Schon im November wartet ein Drei-Nationen-Turnier in Italien.
Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen bestreitet im Dezember zwei Testspiele gegen Deutschland.
Die Auswahl von Teamchef Alexander Bröms trifft zunächst am 13. Dezember auswärts in Memmingen auf den Nachbarn, am 14. Dezember folgt ein Heimspiel in Dornbirn.
Das deutsche Team wird bei der WM 2026 in Dänemark (6. bis 16. November 2026) einer der vier Gruppengegner sein. Österreich trifft in Gruppe A außerdem auf Weltmeister USA, Tschechien und die Schweiz.
Drei-Nationen-Turnier im November in Bozen
Schon im November bestreiten die ÖEHV-Frauen, die vergangenes Frühjahr ungeschlagen den erstmaligen Aufstieg in die Top-Division geschafft haben, ein Drei-Nationen-Turnier in Bozen.
Dort trifft das Team, angeführt von PWHL-Legionärin Anna Meixner, auf Norwegen (8. November, 15:10 Uhr) und Italien (9. November, 13:00 Uhr).
Schritt für Schritt weiterentwickeln
Teamchef Bröms erklärt: "In genau einem Jahr werden wir zum ersten Mal in der Top-Division antreten. Das bedeutet, dass wir ein Jahr Zeit haben, uns darauf vorzubereiten. Wir müssen die Spielerinnen fit machen und weiter an unserem Playbook arbeiten."
"Unser Ziel ist es, uns von Teamcamp zu Teamcamp weiterzuentwickeln, damit wir in einem Jahr bei der Weltmeisterschaft mithalten können", betont der Schwede abschließend.