Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen bestreitet im Dezember zwei Testspiele gegen Deutschland.

Die Auswahl von Teamchef Alexander Bröms trifft zunächst am 13. Dezember auswärts in Memmingen auf den Nachbarn, am 14. Dezember folgt ein Heimspiel in Dornbirn.

Das deutsche Team wird bei der WM 2026 in Dänemark (6. bis 16. November 2026) einer der vier Gruppengegner sein. Österreich trifft in Gruppe A außerdem auf Weltmeister USA, Tschechien und die Schweiz.

Drei-Nationen-Turnier im November in Bozen

Schon im November bestreiten die ÖEHV-Frauen, die vergangenes Frühjahr ungeschlagen den erstmaligen Aufstieg in die Top-Division geschafft haben, ein Drei-Nationen-Turnier in Bozen.

Dort trifft das Team, angeführt von PWHL-Legionärin Anna Meixner, auf Norwegen (8. November, 15:10 Uhr) und Italien (9. November, 13:00 Uhr).

Schritt für Schritt weiterentwickeln

Teamchef Bröms erklärt: "In genau einem Jahr werden wir zum ersten Mal in der Top-Division antreten. Das bedeutet, dass wir ein Jahr Zeit haben, uns darauf vorzubereiten. Wir müssen die Spielerinnen fit machen und weiter an unserem Playbook arbeiten."

"Unser Ziel ist es, uns von Teamcamp zu Teamcamp weiterzuentwickeln, damit wir in einem Jahr bei der Weltmeisterschaft mithalten können", betont der Schwede abschließend.

Der Kader für das Turnier in Bozen: