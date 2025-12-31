NEWS
Vierschanzentournee heute: Quali in Garmisch-Partenkirchen
Alle LIVE-Infos zur Qualifikation für die zweite Station der Vierschanzentournee:
Die Vierschanzentournee macht Halt an ihrer zweiten Station!
Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf findet am 31. Dezember die Qualifikation des traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen statt (ab 13:00 Uhr LIVE>>>).
Im vergangenen Jahr holte Daniel Tschofenig den Sieg auf der Olympiaschanze.
Alle Termine der Vierschanzentournee 2025/26 >>>