Vierschanzentournee heute: Quali in Garmisch-Partenkirchen

Alle LIVE-Infos zur Qualifikation für die zweite Station der Vierschanzentournee:

Vierschanzentournee heute: Quali in Garmisch-Partenkirchen Foto: © GEPA
Die Vierschanzentournee macht Halt an ihrer zweiten Station!

Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf findet am 31. Dezember die Qualifikation des traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen statt (ab 13:00 Uhr LIVE>>>).

Im vergangenen Jahr holte Daniel Tschofenig den Sieg auf der Olympiaschanze.

LIVE-Infos:

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

#26 - Florian Liegl
#26 - Christian Nagiller

