Die Vierschanzentournee macht Halt an ihrer zweiten Station!

Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf findet am 31. Dezember die Qualifikation des traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen statt (ab 13:00 Uhr LIVE>>>).

Im vergangenen Jahr holte Daniel Tschofenig den Sieg auf der Olympiaschanze.

Alle Termine der Vierschanzentournee 2025/26 >>>

LIVE-Infos: