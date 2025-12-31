NEWS

Zusätzliche Sohle entdeckt! Nächster Aufreger bei Norwegern

Bei Norwegens Skispringern kehrt keine Ruhe ein. Jetzt wurde Anna Odine Ström in Garmisch-Partenkirchen disqualifziert.

Zusätzliche Sohle entdeckt! Nächster Aufreger bei Norwegern
Während Norwegens Medien bei der Vierschanzentournee der Männer Manuel Fettner einen Betrug ankreiden wollen (Fettner rechnet mit norwegischen Medien ab >>>), rückt bei der "Two Nights Tour" der Frauen das norwegische Skisprungteam aufgrund einer Disqualifikation ins negative Licht.

Wie nach dem Springen in Garmisch-Partenkirchen am Silvestertag bekannt wird, wurde die norwegische Topspringern Anna Odine Ström nachträglich disqualifiziert.

Zusätzliche Sohle entdeckt

Bei der Elftplatzierten wurde bei der FIS-Kontrolle nach dem Bewerb eine zusätzliche Sohle in einem Socken gefunden, wie der Weltverband mitteilt.

Die Gesamtweltcup-Dritte gewann im laufenden Olympia-Winter bereits ein Springen in Wisla und stand vor der "Two Nights Tour" drei Mal in Serie auf dem Podest.

Bei der durch den norwegischen Anzug-Skandal überschatteten Heim-WM in Trondheim im Februar hatte Ström im Team sowie Mixed-Team die Goldmedaille gewonnen und auf der Normalschanze Bronze geholt.

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

#10 - Chiara Kreuzer (Österreich) - 8 Weltcupsiege
#9 - Yuki Ito (Japan) - 9 Weltcupsiege

