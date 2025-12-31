NEWS

Betrugsvorwürfe? Fettner rechnet mit norwegischen Medien ab

Der ÖSV-Routinier reagiert auf die Vorwürfe aus Norwegen - und antwortet mit einer starken Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen.

Betrugsvorwürfe? Fettner rechnet mit norwegischen Medien ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Aufruhr war groß, als norwegische Medien kurz vor dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen die ÖSV-Skispringer mit Betrugsvorwürfen konfrontierten.

Konkret ging es um die Legalität der Bindung von ÖSV-Routinier Manuel Fettner. Alle Infos >>>

Die norwegische Tageszeitung "Dagbladet" spekulierte etwa über eine "selbstgemachte", "verdächtige" und möglicherweise "illegale" Bindung.

Allerdings war das bloß viel Wirbel um Nichts. Die FIS stellte am Dienstag im Team Captains Meeting klar, dass die adaptierte Bindung von Fettner bereits seit Jahren abgesegnet ist.

Fettner: "Es ist traurig"

Manuel Fettner selbst monierte am Silvestertag die Berichterstattung in der norwegischen Presse. "Es ist einfach ein bisschen traurig, wenn die Medien, sobald sie irgendetwas bekommen, nicht prüfen, ob da etwas dran ist oder nicht und es gleich publizieren. Vom Medium her schwach."

"Aber mich belastet es nicht, weil ich weiß, dass es bei mir passt. Deshalb ist es mir wurscht, aber ich finde es schade", sagt der 40-jährige Tiroler, der nach dem Saisonende seine Karriere beenden wird.

In der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen zeigte sich Fettner unbeeindruckt, legte mit 142,5 Metern die zweithöchste Weite hin.

Die K.o.-Duelle für das Neujahrsspringen >>>

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

#26 - Florian Liegl
#26 - Christian Nagiller

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

ÖSV-Adler in Garmisch-Quali stark, Embacher mit Schanzenrekord

ÖSV-Adler in Garmisch-Quali stark, Embacher mit Schanzenrekord

Skispringen
Die K.o.-Duelle für das Neujahrsspringen in Garmisch

Die K.o.-Duelle für das Neujahrsspringen in Garmisch

Skispringen
Norweger erheben erneut Betrugsvorwürfe gegen ÖSV-Skispringer

Norweger erheben erneut Betrugsvorwürfe gegen ÖSV-Skispringer

Skispringen
16
Zajc nach Disqualifikation: "Lasst uns Anzüge stretchen"

Zajc nach Disqualifikation: "Lasst uns Anzüge stretchen"

Skispringen
6
Nach Anzug-Skandal: Strengere Kontrollen zeigen Wirkung

Nach Anzug-Skandal: Strengere Kontrollen zeigen Wirkung

Skispringen
Eder verpasst bei "Two-Nights-Tour"-Auftakt knapp das Stockerl

Eder verpasst bei "Two-Nights-Tour"-Auftakt knapp das Stockerl

Skispringen
Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Vierschanzen-Tournee Manuel Fettner Garmisch-Partenkirchen