Edmonton Oilers schlagen Dallas und stehen im NHL-Finale

Die Edmonton Oilers stehen zum zweiten Mal in Folge im Finale um den Stanley Cup.

Das Team des deutschen Eishockey-Superstars Leon Draisaitl besiegt die Dallas Stars in Spiel fünf der Serie mit 6:3 und fixiert damit den Finaleinzug.

Im American Airlines Center in Dallas starten die Oilers furios, bereits nach neun Minuten steht es 3:0 für die Gäste. Die Hausherren wachen dann langsam auf und verkürzen noch im Anfangsdrittel auf 1:3.

Im Mitteldrittel gelingt den Texanern der Anschlusstreffer, McDavid versetzt den Comeback-Hoffnungen mit einem sehenswerten Treffer jedoch einen herben Dämpfer. Auch im Schlussdrittel bäumt sich Dallas mit einem Blitztor auf, Kane und Kapanen besorgen danach aber den 6:3-Endstand.

Im Duell um den Stanley Cup warten nun - genau wie im Vorjahr - die damals siegreichen Florida Panthers. Bereits in der Nacht auf Donnerstag steht in Edmonton das erste von sieben Finalspielen an.

