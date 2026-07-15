Der 72-jährige Wiener gilt als Visionär und arbeitet seit nunmehr 13 Jahren an einem spektakulären Stadion zur Förderung der Jugend und des Sports.

Zöchling ist Inventor und Designer. Niemand hat ihn beauftragt, eine neue Arena zu entwerfen.

"Wenn ich gefragt werde, ob Wien ein neues Fußball-Stadion braucht, sage ich immer ganz klar nein", erklärt Ing. Zöchling.

"Experience & Entertainment" sind die Schlagworte, die er für sein Leuchtturmprojekt ganz oben auf der Liste stehen hat.

Nachhaltigkeit und Multifunktionalität sollen bei dem mit 60.000 Sitzplätzen geplanten Stadion an erster Stelle stehen.

Eine ganzjährige Auslastung mit Sommer-, Wintersport und Großkonzerten ist vorgesehen. Ein Sporthotel, ein nationales Sportmuseum, das alle Stückerln spielt, Gastronomie und Nightlife sind ebenso Teil des Projekts wie Umwelt- und Klimaschutz (erneuerbare Energien wie Geothermie und Umgebungswärme bzw. Photovoltaik und Windkraft) beinhalten das Vorzeigemodell.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Ing. Kurt Zöchling auch über die mögliche Finanzierung und den Mehrwert als neue Touristen-Attraktion von Wien.