Zweiter Sieg! ÖEHV-U20 geigt auch gegen Norwegen auf

Zweites Spiel der U20-WM Division 1A in Bled - zweiter Sieg für Österreich! Nach dem Erfolg über Frankreich gewinnt der ÖEHV-Nachwuchs auch gegen Norwegen, diesmal mit 3:1.

Schon in der dritten Minute bringt Gregor Biber Rot-Weiß-Rot im Powerplay voran.

Das weckt den Favoriten zwar auf, aber die ÖEHV-Defensive steht gut. Zur Not hat auch Keeper Benedikt Oschgan seine Präsenz, der erneut den Vorzug bekommt.

Im einem Konter fällt das 2:0, Gesson sorgt noch vor der ersten Pause mit einem Heber dafür (19.).

Den Norwegern gelingt durch Aaram-Olsen etwa zur Hälfte des Spiels der Anschlusstreffer (31.), auch danach gibt es viel Druck für die ÖEHV-Truppe. Ein Scherzer-Stangenschuss ist dennoch die gute Gelegenheit auf den dritten Treffer, der dann durch Rupnik auch fällt (31.).

"Das war ein irrsinnig wichtiger Sieg, das war im Kollektiv eine unglaubliche Leistung. Wir waren defensiv sehr kompakt, vor dem gegnerischen Tor sehr kaltschnäuzig. Meine Cracks haben mit einer großen Leidenschaft verteidigt, sie haben Schüsse blockiert. Unser Tormann war überragend, wenn wir ihn gebraucht haben. Das war ein sehr gutes, intensives Eishockeyspiel über 60 Minuten. Beide Teams hatten tolle Chancen, wir waren in gewissen Situationen ein bisschen glücklicher. Lob an die Mannschaft, wie sie sich taktisch an den Game Plan gehalten hat", freut sich Head Coach Philipp Pinter.

