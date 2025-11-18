Tolle Nachricht! ÖEHV-Crack hat den Krebs besiegt

Patrick Obrist hat den Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs gewonnen.

Nach mehrmonatiger Chemotherapie hat der ÖEHV-Teamspieler am Montag die Nachricht erhalten, dass er den Krebs besiegt hat. "Ich bin extrem erleichtert und dankbar", sagt der 32-jährige Vorarlberger, der beim Schweizer Zweitligisten EHC Olten unter Vertrag steht.

"Die Erfahrung der letzten Monate war einschneidend, aber ich war immer positiv, habe die Therapie relativ gut vertragen und fühle mich heute wieder fit", erklärt Obrist.

Er habe von vielen Menschen starken Rückhalt gespürt und bedanke sich dafür von ganzem Herzen. "Ich habe die zahlreichen Botschaften und Banner der Fans mitbekommen und viel Unterstützung seitens Team und Klub erfahren. Der EHCO ist wirklich wie eine Familie und hat mir viel Kraft gegeben."

"Der wichtigste Sieg des Jahres"

Auch beim Klub ist die Freude über die Genesung seines Kapitäns groß.

CEO Christian Roth sagt: "Das ist für den EHC Olten der wichtigste Sieg des Jahres. Wir freuen uns riesig für Obi, er hat in diesem Kampf seine ganze Stärke gezeigt. Und natürlich freuen wir uns auch auf seine Rückkehr aufs Eis, aber er darf dabei nichts überstürzen."

Obrists Heilungschancen waren von den behandelnden Ärzten nach der Diagnose als sehr gut bezeichnet worden, auch dank seiner hervorragenden Grundverfassung. Diese kommt ihm nun auch für das Aufbautraining zugute, das er bereits in Angriff genommen hat.

Obrist steht bereits mit der Mannschaft am Eis, wird aber noch "einige Zeit" benötigen, um wieder einsatzbereit zu sein. Wann der österreichische Nationalspieler mit Schweizer Lizenz sein Comeback für den EHCO geben kann, ist noch offen.

Man rechnet mit einer Spielrückkehr rund um den Jahreswechsel.