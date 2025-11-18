Welche ICE-Teams zeichnen sich beim Streaming (nicht) aus?

Nach Qualitätsproblemen zu Saisonbeginn wurden die Signalübertragungen geändert und nicht mehr via Sportslounge weitergegeben - das ergab wesentlich bessere Stabilität.

Allgemein gilt:

Die Kommentatoren bewerten das Spiel fast immer aus Heimsicht – nicht unbedingt (aber mitunter) wie Fans, irgendwelche Informationen über Spieler des Gegners sind so gut wie nie zu erwarten.

Tore des Heimteams werden stets lauter akklamiert, auch bei Schiedsrichterentscheidungen schlägt man sich meist auf diese Seite. Regelkenntnisse sind die Ausnahme, wobei sich die Kommentatoren hier von denen der TV-Stationen nicht unterscheiden.

Weder Kommentatoren noch die Experten dürften speziell ausgebildet worden sein - kein Wunder, dass jene mit TV-Erfahrung schnell auszumachen sind. Im Gegensatz zu ORF, ServusTV und Puls24 sind die Co-Kommentatoren oft Ex-Spieler ohne große Karrieren oder werden vereinsintern zwangsverpflichtet.

Bildqualität, Kameraführung und der Einsatz von Wiederholungen trennen schnell die Spreu vom Weizen, obwohl einige Teams hier aufgeholt haben. Einige Teams übererfüllen die Vorgaben, andere gerade so noch oder gar nicht.

Wer überzeugt, wer nicht?

Eine Übersicht zu den einzelnen Teams in puncto Bildqualität und allgemeinem Aufwand - die Kommentatoren und ihre Sidekicks werden erwähnt, fließen aber aufgrund der verschiedenen Sprachen nicht in die Bewertung ein:

Ligaspitze

HC Pustertal - Bildqualität: 1, Gesamtübertragung: 1

Gemeinsam mit Bozen Ligaspitze, die Bilder sind gestochen scharf und entsprechen NHL-Übertragungen. Ausgiebige Interviews und Vorberichterstattungen, nur in der Pause laufen immer wieder die gleichen Werbefilme in Dauerschleife.

Kommentator Thomas Laconi streut immer wieder deutsche Bemerkungen ein, wenn nicht Experte Armin Hofer das ohnehin übernimmt.

HC Bozen - Bildqualität: 1, Gesamtübertragung: 1

Die Bilder ebenso scharf wie aus Bruneck, ein Genuss zuzusehen. Reichliche Wiederholungen. Auch hier bei Spielen gegen österreichische Teams mit Fabio Larcher ein deutschsprachiger Co.

Red Bull Salzburg - Bildqualität 2, Gesamtübertragung 1

Die Bilder vielleicht nicht ganz so scharf wie aus Italien, aber dafür eine sehr lange Vorberichterstattung. Kommentator Daniel Wimmer weiß über den Gegner weit mehr als seine Amtskollegen, ist top-vorbereitet und belässt es nicht bei den üblichen Stats ("hat 370 NHL-Spiele").

Die Cos ändern sich immer wieder, erfahrungsgemäß geben (verletzte) Spieler am wenigsten her.

KAC - Bildqualität: 2, Gesamtübertragung: 1

Auch hier nur leichte Abstriche in der Bildqualität, die niedrige Halle lässt auch keine großartige Totale zu. Vor und während des Spiels aber sehr viele Informationen, Analysen und Interviews.

Joschi Peharz ist mehr Entertainer als sachkundiger Kommentator, das macht dann Marc Brabant wett, der mühelos zwischen Kommentar und Analyse schwankt. Man merkt die jahrelange Erfahrung und Forbildung sowie das Fachwissen.

Kleines Manko: Zeitweise spricht er so überbetont, als ob er sich an eine Klasse lernschwacher Ausländer wendet.

