NEWS

Das ist das ÖSV-Aufgebot für den Gurgl-Slalom

Vor dem Heimweltcup in Tirol gibt es bei den Technikern keine Überraschungen im Aufgebot.

Das ist das ÖSV-Aufgebot für den Gurgl-Slalom Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach dem Slalom in Levi macht der Weltcup-Tross im Tiroler Ötztal Halt.

Am Wochenende geht der Gurgl-Slalom über die Bühne. Die Männer sind am Samstag dran, die Frauen am Sonntag. Die ersten Durchgänge starten jeweils um 10:30 Uhr.

Im Vergleich zum Slalom-Auftakt in Levi haben sich die ÖSV-Teams nicht verändert. Frauen-Cheftrainer Roland Assinger setzt beim Heimweltcup auf Natalie Falch, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Liensberger und Katharina Truppe.

Cheftrainer Marko Pfeifer schickt bei den Männern Manuel Feller, Fabio Gstrein, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Simon Rueland, Marco Schwarz, Johannes Strolz und Joshua Sturm ins Rennen.

Gurgl-Dreifachsieg 2023

"Die beiden Slaloms in Levi haben uns gezeigt, wo wir aktuell stehen und woran wir weiterarbeiten müssen. Mit Platzierungen in den Top 15 sind wir auf dem richtigen Weg, aber wir wissen auch, dass mehr möglich ist", sagt Christian Mitter, Sportlicher Leiter Ski Alpin.

In Finnland war Liensberger als Zehnte beste Österreicherin. Bei den Männern fuhren Matt (9.) und Gstrein (10.) in die Top-10, Feller wurde Elfter.

Vor zwei Jahren jubelte der ÖSV bei den Männern über einen Gurgl-Dreifachsieg. Feller sicherte sich vor Schwarz und Matt den Sieg.

ÖSV-Fixplätze im Weltcup über Europacup-Erfolge

Nadine Fest (27)
Nina Astner (25)

Slideshow starten

9 Bilder

Mehr zum Thema

ÖSV-Zuversicht für Gurgl: "Wollen immer ganz vorne mitfahren"

ÖSV-Zuversicht für Gurgl: "Wollen immer ganz vorne mitfahren"

Ski Alpin
ÖSV-Slalom-Team hofft in Gurgl auf eine Steigerung

ÖSV-Slalom-Team hofft in Gurgl auf eine Steigerung

Ski Alpin
2
Olympia? Babinsky: "Mein Job ist es, mich selbst aufzustellen"

Olympia? Babinsky: "Mein Job ist es, mich selbst aufzustellen"

Ski Alpin
ÖSV auf Pisten-"Scouting" in den USA

ÖSV auf Pisten-"Scouting" in den USA

Ski Alpin
Startliste für den Frauen-Slalom in Levi

Startliste für den Frauen-Slalom in Levi

Ski Alpin
Samba in Levi! Braathen sorgt für ersten brasilianischen Sieg

Samba in Levi! Braathen sorgt für ersten brasilianischen Sieg

Ski Alpin
3
Welche ICE-Teams zeichnen sich beim Streaming (nicht) aus?

Welche ICE-Teams zeichnen sich beim Streaming (nicht) aus?

ICE Hockey League
1
Kommentare

Kommentare

Marko Pfeifer Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Slalom Slalom-Weltcup Obergurgl Roland Assinger Natalie Falch Katharina Gallhuber Franziska Gritsch Lisa Hörhager Katharina Huber Katharina Liensberger Katharina Truppe Manuel Feller Fabio Gstrein Michael Matt Adrian Pertl Dominik Raschner Marco Schwarz Johannes Strolz Joshua Sturm