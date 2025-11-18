Das ist das ÖSV-Aufgebot für den Gurgl-Slalom

Nach dem Slalom in Levi macht der Weltcup-Tross im Tiroler Ötztal Halt.

Am Wochenende geht der Gurgl-Slalom über die Bühne. Die Männer sind am Samstag dran, die Frauen am Sonntag. Die ersten Durchgänge starten jeweils um 10:30 Uhr.

Im Vergleich zum Slalom-Auftakt in Levi haben sich die ÖSV-Teams nicht verändert. Frauen-Cheftrainer Roland Assinger setzt beim Heimweltcup auf Natalie Falch, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Liensberger und Katharina Truppe.

Cheftrainer Marko Pfeifer schickt bei den Männern Manuel Feller, Fabio Gstrein, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Simon Rueland, Marco Schwarz, Johannes Strolz und Joshua Sturm ins Rennen.

Gurgl-Dreifachsieg 2023

"Die beiden Slaloms in Levi haben uns gezeigt, wo wir aktuell stehen und woran wir weiterarbeiten müssen. Mit Platzierungen in den Top 15 sind wir auf dem richtigen Weg, aber wir wissen auch, dass mehr möglich ist", sagt Christian Mitter, Sportlicher Leiter Ski Alpin.

In Finnland war Liensberger als Zehnte beste Österreicherin. Bei den Männern fuhren Matt (9.) und Gstrein (10.) in die Top-10, Feller wurde Elfter.

Vor zwei Jahren jubelte der ÖSV bei den Männern über einen Gurgl-Dreifachsieg. Feller sicherte sich vor Schwarz und Matt den Sieg.